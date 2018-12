Burgemeester Genua belooft nieuwe snelwegbrug tegen Kerstmis 2019 KVE

15 december 2018

17u05

Bron: Belga 0 Binnen een jaar zal er in de Italiaanse stad Genua een nieuwe brug staan, ter vervanging van de snelwegbrug die in augustus instortte en waarbij meer dan 40 doden vielen. Dat heeft de burgemeester van Genua, Marco Bucci, vandaag beloofd bij de opening van de werf voor de afbraak van de resten van de brug.

"Het is de bedoeling om de afbraak voldoende te laten vorderen om aansluitend met de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen", stelde de burgemeester. "De constructie zou op 31 maart van start moeten gaan, waarmee we tegen Kerstmis een brug zouden moeten hebben."

Vandaag werd het nodige materieel aangesleept om de resten van de snelwegbrug te kunnen afbreken. De afbraak zelf is nog niet van start gegaan. Maandag zal een rechter beslissen of de brug wordt vrijgegeven en mag worden afgebroken. Een consortium van vijf Italiaanse ondernemingen is met de afbraak belast. De kosten ervan worden geraamd op 19 miljoen euro.

De Italiaanse sterarchitect Renzo Piano is met de bouw van een nieuwe brug belast. Die brug is niet alleen belangrijk voor de stad en de regio, zei Bucci, "maar voor heel Noord-Italië, en ik durf zelfs zeggen voor Frankrijk en Zwitserland ook".

De snelwegbrug in Genua stortte op 14 augustus in. Er vielen 43 doden en tientallen gewonden.

