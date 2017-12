Burgemeester Franse stad "spot met gruwelmoord op inwoonster in reclamecampagne" kv

19u12

Bron: Le Vif, Le Dauphiné Libéré, The Telegraph 0 rv De campagneaffiche voor de TGV in Béziers. In een poging om de inwoners te overtuigen van het belang van een TGV-halte in zijn stad, is de extreemrechtse burgemeester van het Franse Béziers volgens velen een stap te ver gegaan. Critici zeggen dat Robert Ménard refereerde naar de gruwelijke moord op een vrouw uit zijn stad in een reclamecampagne voor de hogesnelheidstrein.

Op de affiche is een vrouw te zien die vastgebonden op de treinsporen ligt. Het bijschrift luidt: “Met de TGV zou ze minder geleden hebben”.

In Frankrijk wordt verbolgen op de smakeloze affiche gereageerd. Volgens critici maakt Ménard misbruik van een waargebeurd incident waarbij een man zijn vrouw vermoordde door haar vast te binden aan de treinsporen vooraleer hij zichzelf onder de trein gooide.

Klacht indienen

Het beeld kwam ook onder ogen van Laurence Rossignol, de voormalige Franse minister voor Vrouwenrechten. “Ze heette Emilie, ze was 34 en had vier kinderen. In juni 2017 vermoordde haar echtgenoot haar door haar aan de TGV-sporen te binden,” schreef ze op Twitter. “De schandelijke Robert Ménard vermoordt haar voor de tweede keer. Ik eis een onmiddellijke intrekking van de poster,” ging ze verder.

Elle s'appelait Emilie, elle avait 34 ans et 4 enfants. En juin 2017, son mari l'a assassinée en l'attachant sur les rails du TGV. L'ignoble @RobertMenardFR la tue une 2ème fois. Je demande retrait immédiat + poursuites. (via @SebastienDenaja) pic.twitter.com/CIx4QdT91b laurence rossignol(@ laurossignol) link

Rossignol is ook van plan om klacht in te dienen tegen Ménard wegens het “goedkeuren van geweld tegen vrouwen en vrouwenmoord”.

Ook Marlène Schiappa, Emmanuel Macrons minister voor Gendergelijkheid, liet verstaan dat ze een onderzoek wil laten instellen naar de zaak: “Alweer een verfoeilijke campagne en bovendien nog van een verkozen functionaris,” tweette ze.

Campagne une fois de plus odieuse, de surcroît venant d'un élu de la République.

J'ai saisi ce matin le Préfet afin que tous les recours possibles soient étudiés et activés.

Merci pour vos signalements. #NeRienLaisserPasser https://t.co/YRzhrmxAWm MarleneSchiappa(@ MarleneSchiappa) link

Ménard zelf snapt de controverse niet. Hij beweert zelfs nog nooit gehoord te hebben van de gruwelijke moord die zich deze zomer in zijn stad afspeelde en is naar eigen zeggen “verbaasd” door de “paranoïde” reacties van politiek correcte ambtenaren. Het "spreekt boekdelen over de morele orde van ons land”. “Dezelfde mensen zouden #Johnny (Hallyday, red.) op de brandstapel gegooid hebben in 1960, Charlie Hebdo in 1970 of Gainsbourg in 1980. Verontrustend...,” schreef hij.

“Het beeld refereert aan het universum van de western! #popculture,” tweette de burgemeester ook nog.

Les réactions outrées et paranoïaques à notre affiche en disent long sur l'ordre moral qui plombe le pays. Les mêmes auraient brûlé #Johnny en 1960, #charliehebdo en 1970 ou #Gainsbourg en 1980. Inquiétant. .. Robert Ménard(@ RobertMenardFR) link

Het is overigens niet de eerste keer dat Ménard onder vuur ligt om zijn campagnes. In 2015 liet hij posters van migranten met baarden ophangen in de stad met de waarschuwing “ze komen toe in het stadscentrum”. In september bekritiseerde hij de verlaagde financiering voor steden met een foto van een man die een vrouw wurgt.

Meer over Robert Ménard

politiek