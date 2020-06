Burgemeester Barcelona reageert op beeldenstorm: “Standbeeld Columbus blijft” MDG

19 juni 2020

10u52

Bron: The Guardian 0 Sinds 1888 heeft het standbeeld van Christopher Columbus zijn vaste plaats op Las Ramblas in Barcelona. Met een uitgestrekte arm wijzend naar “the New World”, in werkelijkheid naar Constantine, Algerije. De ontdekkingsreiziger wordt door veel mensen ervaren als een symbool van onderdrukking en bevindt zich momenteel in het heetst van de strijd. De burgemeester van Barcelona weigert om het standbeeld te verwijderen.

In de commotie rond de beeldenstorm moeten historische monumenten eraan geloven en worden ze wereldwijd beklad. Betogers onthoofden standbeelden van Columbus en staken ze in brand, San Francisco verwijderde zelfs het iconische standbeeld van Columbus en ook dat in Barcelona bevindt zich in het oog van de storm.

Realiteit niet ontkennen

De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, weigert om het iconische standbeeld te verwijderen. Colau is van mening dat het realistischer is voor de stad om zijn geschiedenis niet te ontkennen en te verzwijgen.

De link tussen de ontdekkingsreiziger en de stad is bovendien zwak maar Barcelona werd jarenlang gelinkt met slavernij. Een groot deel van de architectuur, onder andere enkele meesterwerk van Antoni Gaudí, werd opgezet door slaven.

Educatieve tour

De stad zet een educatieve rondleiding op poten voor bezoekers waarbij zijn geschiedenis rond slavernij niet verloren gaat of wordt onderdrukt. “We moeten ervoor zorgen dat wat er in de geschiedenis is gebeurd, niet wordt ontkend maar wordt verteld aan het brede publiek. Het is ook een manier om bepaalde erkenning te geven aan de slachtoffers van slavernij”, vertelt Oriol López-Badell, een historicus aan de Universiteit van Barcelona.

Het zijn voornamelijk Afro-Amerikanen die de tour reserveren. “De meesten zijn verrast om het verhaal vanuit zo'n standpunt te horen. Ze zijn tevreden dat we als stad ook dit deel van onze geschiedenis brengen”, zegt de historicus verder.

