Burgemeester Amsterdam overweegt prostitutiebuurt de Wallen te sluiten Michiel Couzy en Ruben Koops

03 juli 2019

16u36

Bron: Het Parool 0 Amsterdam wil iets doen aan ‘onacceptabele situatie’ in de wereldberoemde prostitutiebuurt de Wallen. “We moeten groot durven denken, ook over de Wallen zonder prostitutie”, zegt burgemeester Femke Halsema. Een van de scenario’s is dat de gordijnen dichtgaan en sekswerkers uit het zicht van joelende toeristen verdwijnen.

De drukte, de overlast en de mensenhandel moeten worden bestreden. “Dit college is bereid om na te denken over een vergaande oplossing, want op de Wallen zijn onacceptabele situaties ontstaan", stelt Halsema. ‘De stad is er klaar voor.”



Een van de andere scenario's die ze vandaag presenteert is het verplaatsen van alle ramen naar een andere plek in de stad. Of sluiting van een deel van de peeskamers. Nog een optie is juist méér werkplekken voor prostituees in de historische binnenstad, eventueel in combinatie met een andere maatregel, zoals het sluiten van de gordijnen.

Mensenhandel

Als prostitutie verdwijnt van de Wallen en het Singel, zal het elders in de stad weer opduiken, in bordelen of een prostitutiehotel. Want het is niet haar doel om sekswerk de stad uit te jagen. Halsema wil de werkomstandigheden van de sekswerkers verbeteren, dat ze minder last hebben van toeristen, die joelen, fotograferen en als mensenmassa een obstakel vormen voor klanten om naar binnen te gaan.



Het nieuwe beleid moet de drukte en overlast in de Amsterdamse binnenstad bestrijden en mensenhandel en andere criminele activiteiten voorkomen. “Deze doelen zijn niet onderhandelbaar,” zegt Halsema in een interview met onze collega’s van Het Parool.

Verplaatsing van alle of een deel van de ramen zal grote consequenties hebben. Niet alleen voor de historische binnenstad, maar ook voor sekswerkers, exploitanten en andere belanghebbenden. Dit scenario is nog niet uitgewerkt. “Verandering is mogelijk, maar kost tijd en geld.”

Meer ramen op de Wallen zullen leiden tot nog meer drukte, beseft Halsema, maar uitbreiding kan een aantrekkelijke optie zijn als die ertoe leidt dat sekswerkers uit de illegaliteit en in het zicht raken.

Uitlachen

De scenario’s legt ze voor aan de wethouders (schepenen, red.) en de gemeenteraad. De komende tijd zullen partijen die te maken hebben met prostitutie, onder wie de sekswerkers, hierover meepraten. Uiteindelijk beslissen het college van wethouders en de gemeenteraad.

“Ik vraag een actieve bijdrage van de politiek en het publiek,” zegt ze. Op deze manier hoopt ze consensus te creëren in een gepolariseerd debat over een historische verandering in de binnenstad.

De stad is er klaar voor, denkt Halsema. Amsterdammers accepteren het niet meer dat vrouwen achter de ramen worden verhandeld of uitgelachen. “Dat is terecht. Rond de Wallen heerste lang een sentiment van zeemannen die na maanden varen naar een struise Hollandse vrouw gaan. De situatie is nu dat overwegend buitenlandse vrouwen, van wie wij niet weten hoe ze hier terecht zijn gekomen, worden uit­gelachen en gefotografeerd.”

Volgende week zijn de eerste bijeenkomsten in het Compagnietheater. In de zomer gaat een verkenner namens het stadsbestuur praten met belanghebbenden op de Wallen. Na de zomer debatteert de raad over de scenario’s. Dit moet leiden tot een keuze voor één of twee scenario’s, die verder worden uitgewerkt.