Burgemeester Amsterdam over massabijeenkomst: "Stopzetten was geen optie"

02 juni 2020

11u55

Bron: AD.nl 1 Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft gisteravond in het tv-programma ‘Op1' gereageerd op de commotie rondom de anti-racismedemonstratie in haar stad, waarbij ongeveer 5.000 demonstranten samendromden. Volgens haar werd ze verrast door het enorme aantal aanwezigen. De quarantainemaatregelen in Nederland zijn nog maar net versoepeld. De oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad overwegen een motie van wantrouwen.



Burgemeester Halsema zegt dat de organisatie achter de demonstratie had aangekondigd met 250 tot 350 mensen te gaan protesteren. "Meestal overdrijven die organisaties ook”, zei de burgemeester in het tv-programma. “Dat neemt niet weg dat ik er onrustig over was.”

Volgens de burgemeester werd ze verrast door de enorme toestroom van demonstranten gistermiddag. ”Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien.’’ In een uur tijd stond volgens haar de Dam ineens vol. “We werden er enorm mee geconfronteerd.”



Aanleiding voor het massale protest was de dood van George Floyd in de VS. Veel aanwezigen op het Amsterdamse plein droegen mondmaskers, maar anderhalve meter afstand houden was veelal ondoenlijk.

Tijdens de demonstratie heeft Halsema de regering geïnformeerd dat het ‘een moeilijk verhaal’ zou worden, doelend op de volgens haar plotse stroom van mensen naar de Dam. “We hadden dit aantal niet verwacht.” De burgemeester zegt dat ze geen fout heeft gemaakt en sprak van een ‘duivels dilemma’.

Harde hand

Volgens Halsema was de demonstratie daarop laten beëindigen door de politie of ME (Mobiele Eenheid, de oproerpolitie in Nederland, red.) geen optie. “De enige manier van ingrijpen zou hard en gewelddadig zijn geweest. De harde hand gebruiken wilden we niet.” De burgemeester ging zelf ook kijken bij de demonstratie. “Ik ben gaan kijken hoe de verhouding was tussen de politie en demonstranten en of het vreedzaam was.” Dat was het geval, stelde Halsema. “Veel actievoerders droegen bovendien mondmaskers, het was al met al niet verontrustend.”

Halsema zei zich desalniettemin zorgen te maken over de mensenmassa. “Ik maak me zorgen als ik te veel mensen bij elkaar zie, maar we zien ook beelden van jongeren die ’s nachts uit parken moeten worden gehaald.” Volgens haar kunnen mensen op allerlei momenten besluiten de coronamaatregelen aan hun laars te lappen.

Geen mondmasker

Opvallend was dat Halsema tijdens haar bezoek geen mondmasker droeg. “Ik heb van de zijkant toegekeken met de politie. Nee, ik had geen mondkapje op, maar in de openbare ruimte hoeft dat ook niet.”

Als ander argument waarom ze huiverig was om het protest stop te zetten, noemde de burgemeester het grote belang van het recht op demonstratie. “Dat is de laatste verdedigingsmiddel dat mensen hebben, nu de overheid zo vergaande maatregelen heeft afgekondigd.” Ze wees erop dat er meer demonstraties zijn toegelaten, bijvoorbeeld van mensen die actie voerden tegen de coronabeperkingen. “De rechter heeft ook gezegd dat het recht om te demonstreren niet zomaar mag worden stopgezet.”

De burgemeester erkent dat het recht om te demonstreren botst met de coronamaatregelen. Ze kreeg veel kritiek van politici en burgers op het feit dat ze de grote demonstratie niet heeft ontbonden.

Motie van wantrouwen

Een aantal oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad vragen spoeddebat aan waarin de burgemeester zich moet verantwoorden over haar handelen. “Een motie van wantrouwen is onontkoombaar”, zegt fractievoorzitter van de liberale VVD, Marianne Poot.

“Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, zegt Poot. “Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen er op af kwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad. Het is een grote klap in het gezicht van de horeca-ondernemers, mensen die hun ouders niet konden bezoeken of niet bij uitvaarten konden zijn.” De christen-democratische CDA, Forum voor Democratie (de partij van Thiery Baudet) en de Partij van de Ouderen steunen het spoeddebat.

Nieuwe demonstratie in Den Haag

Ook vandaag wordt in Nederland betoogd tegen racistisch politiegeweld in de VS. De actiegroep BlackLivesMatterNL roept op bij de geplande demonstratie op het Malieveld in Den Haag anderhalve meter afstand te houden. “Kom met een mondmasker, raak zo weinig mogelijk aan en blijf op 1,5 meter van elkaar”, schrijft de actiegroep die de demonstraties organiseert op Twitter.



