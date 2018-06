Burenruzie loopt uit de hand: koppel mag niet meer naar huis van buren kijken Arne Adriaenssens

29 juni 2018

16u09

Bron: The Sun 2 Als gevolg van een burenruzie mag een Brits koppel niet meer naar de huizen van hun buren kijken. Ook de weg van hun huis naar de zee mogen ze niet meer betreden.

Nigel en Sheila Jacklin wonen al 26 jaar in het kuststadje Norman’s Bay. Ze kozen de woning omdat ze maar een boogscheut verwijderd is van de zee. Een trip die ze regelmatig maakten.

Vijf jaar geleden kochten dr. Stephane Duckett en zijn vrouw Norinne Betjemann het pand aan de overkant van de straat. Het was een voormalige glasatelier dat na honderdtwintig jaar dringend aan renovatie toe was. Iets waar de Londense dokter en zijn vrouw meteen hun tanden in zetten.

Dit tot grote ergernis van de familie Jacklin. Meerdere malen klaagden ze bij de politie over lawaaierige bouwvakkers, verbale intimidatie en te sterke lichten. De autoriteiten gingen hier echter niet op in.

Naar de grond staren

De verrassing voor de Jacklin’s was dan ook groot toen ze na vijf jaar zelf ‘een waarschuwingsbrief ter bescherming van de gemeenschap’ in de bus kregen. Het document informeerde het paar dat niet hun buren, maar zijzelf onderzocht werden in het kader van onaanvaardbaar gedrag tegen hun buren.

Als we door het dorp wandelen, moeten we naar de grond staren. Het is strafbaar voor ons om naar de huizen in het dorp te kijken. Nigel Jacklin

Verder werden er ook enkele maatregels getroffen om de situatie te kalmeren. Zo werd er een perimeter ingesteld rondom de woning van de dokter waar de familie Jacklin niet meer in mocht wandelen. Hierdoor moet het koppel nu met een grote boog naar de zee wandelen.

Opvallender is echter de stelling dat ze niet meer naar de huizen van hun buren mogen kijken. “Als we door het dorp wandelen, moeten we in principe naar de grond staren” verklaart Nigel Jacklin aan The Sun. “Het is strafbaar voor ons om een blik op de huizen in het dorp te werpen. En de wandeling die we al 26 jaar maken, is vanaf nu onmogelijk. We zullen deze beslissing blijven aanvechten.”

Zowel dokter Duckett en zijn vrouw als de politie waren niet beschikbaar voor een reactie.

