Buren zijn verwonderd over 2 Smarts die altijd op zelfde plaats blijven staan. Dan ontdekken ze wat er achter zit Karen Van Eyken

29 januari 2018

12u05

Bron: RP Online, Huffingtonpost.de 119 Een parkeerplaats vinden in een grootstad is vaak een heikele opdracht. Inwoners die over een eigen garage beschikken, besparen zich een lange en frustrerende zoektocht. Behalve wanneer andere wagens steevast de inrit blokkeren natuurlijk. Een inwoner van de Duitse stad Düsseldorf heeft daarop iets gevonden. Een zeer dure oplossing weliswaar, maar het werkt.

Parkeerplaatsen in de residentiële wijk Oberkassel zijn een schaars goed. Indien je over een eigen garage beschikt, is het probleem niet altijd van de baan. Soms parkeren andere bestuurders te dicht bij de oprit waardoor de manoeuvreerruimte te beperkt is. Een miljonair is deze toestand zo beu dat hij is overgegaan tot drastische maatregelen. Hij heeft twee Smarts gekocht om het probleem te counteren. Een succesvolle zet, zo blijkt.

"Ze staan hier altijd geparkeerd, dag en nacht", aldus een inwoner die verwijst naar twee zilvergrijze Smarts die langs weerszijden van een oprit staan opgesteld. "Mijn rijke buurman gunt zich deze luxe zodat hij met zijn grote SUV altijd zonder problemen zijn garage kan inrijden."

Tussen de twee kleine geparkeerde autootjes is ruim zes meter vrijgelaten. Ruim voldoende dus om met een grote SUV tussen te manoeuvreren. De buren zijn er niet zo mee opgezet maar volgens het stadsbestuur is de methodiek van de miljonair trouwens niet illegaal.