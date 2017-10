Buren zien vlag van Jack Daniel's aan voor IS-vaandel MVDB

22u29

Bron: 20Min.ch 10 rv De vlag van het wereldberoemde whiskey-merk Jack Daniel's. (Foto ter illustratie). Een 29-jarige inwoner van Zürich ligt in de clinch met een vooralsnog onbekende buur in zijn appartementsgebouw. De reden? Een vlag die hij aan zijn appartement had opgehangen heeft volgens de buren verdacht veel weg van die van Islamitische Staat (IS). Was hun buur een IS-sympathisant? Helemaal niet. Het bleek een vlag met het logo van het wereldberoemde whiskeymerk Jack Daniel's uit Tennessee, schrijven Zwitserse media.

De vlagophanger die anoniem wenst te blijven, heeft Italiaanse roots. Naast de Jack Daniel's-vlag had hij ook de groen-wit-rode driekleur opgehangen.

Groot was zijn verbazing toen hij zaterdag een anoniem briefje in zijn brievenbus aantrof. Het getypte briefje was ondertekend door "bezorgde buren". Ze vroegen zich af of hij en zijn vriendin aanhangers van de terreurgroep waren. Ook moest de politie volgens de briefschrijver zo snel mogelijk een observatie-onderzoek opstarten.

De 29-jarige hing de bewuste vlag voor de grap op, hij wil nu te weten komen wie er achter het bewuste briefje zit. Eigen navraag bij enkele buren leverde nog niets op. De twintiger vindt dat zijn goede reputatie naar de vaantjes is, en overweegt klacht in te dienen tegen onbekenden. De man betrok zo'n twee maanden geleden samen met zijn vriendin het pand. Hij denkt er niet aan de vlag in kwestie weg te halen.

reuters Strijders van Islamitische Staat (IS) hielden na de inname van de Syrische stad Raqqa in juni 2014 een overwinningsparade met buitgemaakt materieel.