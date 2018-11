Buren van het museum Tate Modern in Londen zijn boos, omdat bezoekers vanaf het museumbalkon zo bij hen naar binnen kunnen gluren Bob van Huet

16 november 2018

11u17

Bron: AD 1 Een kunstenaar stookt de boel nog wat op en legt verrekijkers neer op het balkon om nog beter naar binnen te kunnen kijken.

In hartje Londen hebben kopers vijf miljoen euro neergeteld voor een driekamerflat. Toch zijn ze woedend. Ze wonen op een van de allermooiste locaties van Londen (met drie badkamers), maar hebben last van gekoekeloer in hun huis- en slaapkamer. Vijf eigenaren van de NEO bankside-luxeappartementen, tegenover de druk bezochte Tate Modern in Londen waren al niet blij met het nieuwe museumbalkon met dat 'panoramische uitzicht’ over de stad en de Thames-rivier. Maar nu wordt het nog een beetje erger.

HLN