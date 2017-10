Buren schrikken zich dood van bloederige Halloween-tuin Renske Baars

12u47

Bron: AD.nl 0 Facebook Krysten Noelle Negrotto De een hangt wat papieren spookjes op, maar er zijn ook mensen die Halloween aangrijpen om hun hele tuin in een zombie-begraafplaats te veranderen. Zoals het jonge Amerikaanse echtpaar Negrotto uit New Jersey. Buren belden zelfs uit angst het noodnummer 911.

De buren in het dorpje Waretown zijn vooral niet te spreken over een nagemaakt verkeersongeval waarbij een witte Toyota Supra een man tegen een boom heeft geplet. Over de auto is nepbloed gespoten en de Negrotto's hebben geel politielint opgehangen. Hilarisch, volgens Kevin en Krysten en ze zijn niet van plan om de Halloween-decoraties op te ruimen.

Krysten kan niet geloven dat buren dachten dat het echt was. Het 'slachtoffer' tegen de boom is van kussens gemaakt en de auto is een wagen die ze gebruiken voor races. "We hebben alleen de bumper losgemaakt zodat het er wat echter uitziet." Verderop in de tuin ligt nog een lijk, zombie Alice, volgens een begeleidend briefje van de Halloween-liefhebbers.

"Iemand heeft gemeld bij de politie dat ze het niet prettig vonden en anderen dachten dat het echt was. Ongelooflijk. Het is overduidelijk een Halloween-grap".

Zombie Alice

Maar niet iedereen is het met Krysten eens. Een van haar buren, Stacy Nolan, vindt vooral de gedetailleerdheid van het tafereel nogal walgelijk. "Ik vind het niets, maar anderen houden daar van. Ach ja, iedereen moet het maar zelf weten'', aldus Nolan tegen een plaatselijke omroep. Buurtgenoot Edward Schaffren is er meer van onder de indruk. "Vanochtend zag ik er ineens nog een op de grond liggen", verwijst hij naar zombie Alice die in een knalgroene hoody uit de grond komt kruipen.

Kevin Negrotto is wel wat geschrokken van de reacties, maar weet ook dat de lokale politie er geen probleem van maakt. "Ze hebben zelfs tegen mijn vrouw gezegd dat ze moet doorgaan."





Facebook Krysten Noelle Negrotto Zombie Alice.

Facebook Krysten Noelle Negrotto