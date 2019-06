Exclusief voor abonnees Buren getuigen na familiedrama met Belgisch gezin in Zwitserland: "Twee Porsches, reizen, een goede job, ze leken alles te hebben” Bjorn Maeckelbergh en Stéphanie Romans

18 juni 2019

22u14 18 Het Belgische gezin V. had alles: dure sportwagens voor de deur, een goedbetaalde baan in Zwitserland en niets dan zonnige vakantiefoto's op sociale media. Achter gesloten deuren vond er de voorbije week een gezinsdrama plaats. Maandagavond vond de politie de lichamen van Michaël, Agnes en hun zoon Ryan (13). Ze waren al dagen dood.

Onaangeraakte kleren die dagenlang aan de lijn bleef hangen, maakten buren van het Waalse gezin in het Zwitserse dorpje Apples bezorgd. “Zelfs zaterdag, toen het stortregende, pakte niemand de kleren binnen. Toen dachten we al: hier klopt iets niet”, zegt een buurvrouw aan de Zwitserse nieuwssite 20minutes. De dagen na de regenbui bleef het onafgebroken stil in en rond het huis van het Belgische gezin V. De blauwe mountainbike bleef onaangeroerd voor de deur staan.

