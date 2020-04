Exclusief voor abonnees Buren dachten dat bejaarde Elly in zorginstelling zat, maar ze lag al een lange tijd dood in huis Sander Sonnemans Bron: AD.nl

24 april 2020

20u56 1 Rotterdam Er blijven veel vragen na de vondst van een vrouwenlichaam dat gisteren onder verdachte omstandigheden werd gevonden in een appartement in de Nederlandse stad Rotterdam. De bewoonster van de flat in de Gratamastraat in stadsdeel Rotterdam-Oost stond sinds 19 maart als vermist bekend bij de politie. Die meldt dat het vermoedelijk om de bejaarde bewoonster Elly Leeflang gaat. Ze blijkt langere tijd dood in haar woning te hebben gelegen. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf. Een autopsie op het stoffelijk overschot moet dat uitwijzen.

Waarom de politie pas gisteren in de bewuste woning is gaan kijken, is nog niet duidelijk. Buren van de vrouw reageren vol ontzetting. Die hebben haar al drie jaar niet gezien. Ze hadden zich door haar vriend laten vertellen dat ze al die tijd in een zorginstelling verbleef.

