Buren Boris Johnson bellen politie om knallende ruzie Redactie

22 juni 2019

06u30

Bron: AD.nl 0 De buren van Boris Johnson, een van de kandidaten voor het premierschap van Groot-Brittannië, hebben vrijdagmorgen vroeg de politie gebeld vanwege luid geschreeuw en het geluid van brekend servies vanuit het appartement in zuid-Londen dat Johnson deelt met zijn vriendin Carrie Symonds. De twee hadden schijnbaar een hevige ruzie.

Een van de buren van het stel vertelt tegen de Britse krant The Guardian dat ze een vrouw hard hoorden schreeuwen, gevolgd door knallen en gebons. Op een gegeven moment konden ze Symonds tegen Johnson horen roepen “ga van me af’’ en “ga mijn flat uit’’.

Uit ongerustheid belden de buren aan, maar er kwam geen antwoord. “Ik hoopte dat iemand in elk geval zou zeggen ‘we zijn oké’. Ik heb drie keer geklopt maar er kwam niemand’’, zegt een van hen.

Vervolgens besloten ze het alarmnummer 999 te bellen. Daarop arriveerden twee politie-auto’s en een -busje, maar de agenten vertrokken weer nadat het tweetal hen had verzekerd dat er niks aan de hand was.

Geluidsopnamen

De buren hebben ook geluidsopnamen gemaakt van het dispuut. Die zijn door The Guardian beluisterd. Volgens de krant is te horen dat Johnson weigert de flat te verlaten en Symonds toevoegt “van mijn fucking laptop af te blijven’’. Daarna is een luid geluid te horen van iets dat breekt.

Symonds zegt ook tegen Johnson dat hij de bank heeft geruïneerd met rode wijn. “Niets maakt jou iets uit omdat je verwend bent’’, roept ze. “Je geeft niets om geld of om wat dan ook.’’ Vervolgens klonk er een geluid dat leek op brekende borden veel geschreeuw over en weer waarna het stil werd, zegt een van de buren.

Downing Street

Johnson verliet vorig jaar zijn echtgenote Marina Wheeler en begon een relatie met Symonds, die hoofd perszaken was van de Conservatieve Partij. Ze maakt ook deel uit van het campagneteam voor zijn verkiezing als partijleider. Als Johnson wordt verkozen en daarmee ook premier wordt, is de verwachting dat Symonds met hem mee intrekt in de ambtswoning op Downing Street nummer 10.