Buren bellen politie omdat meisje (10) zelfgemaakte koekjes verkoopt op straat Karen Van Eyken

05 augustus 2018

10u02

Bron: New York Post 0 Enkele misnoegde buren hebben de pogingen van een meisje om zelfgebakken koekjes op straat te verkopen, gedwarsboomd na meerdere boze telefoontjes naar de politie.

Savannah Watters (10) verkocht de lekkernijen nabij haar ouderlijke huis in Cedar Falls in de Amerikaanse staat Iowa toen de politie enkele oproepen kreeg van malcontente buren over het toegenomen verkeer in de wijk naar aanleiding van de verkoop.

Een buurvrouw klaagde dat het toegenomen aantal voertuigen een gevaar vormde voor de kinderen uit de wijk en dat haar eigen dochter bijna werd geraakt door een kerende wagen. Een andere buur jammerde dat de hele onderneming uit de hand was gelopen.

Oprit

De politie voelde zich genoodzaakt om het handeltje van Savannah te verplaatsen naar de oprit van haar ouderlijke woning en dus weg van de straat.

De jonge onderneemster zegt dat ze zich er niet van bewust was dat haar buren niet blij waren met haar kraampje en wenste dat ze er eerst met haar of haar ouders over hadden gesproken.

"We wisten helemaal van niets", vertelt Savannah. "Het is gewoon amper te geloven dat ze niet eerst mijn moeder er hebben over aan gesproken."

Ze zegt dat haar kraampje, waar ze naast koekjes ook flesjes water verkoopt, aanzienlijk minder goed draait sinds ze het heeft moeten opstellen op de oprit.

Maar het omzetverlies doorkruist haar toekomstplannen niet, want Savannah blijft dromen van een eigen bakkerij.