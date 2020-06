Bundesgerichtshof moet beslissen over al of niet vrijlaten van verdachte Christian Brückner TT

22 juni 2020

21u09

Bron: Belga 0 Het zal uiteindelijk aan het 'Bundesgerichtshof', de hoogste rechtsinstantie in Duitsland, toekomen om te beslissen of de hoofdverdachte voor de mysterieuze verdwijning dertien jaar geleden van de Britse peuter Madeleine McCann al of niet vervroegd mag vrijkomen in een andere zaak.

De 43-jarige Christian Brückner zit in het Noord-Duitse Kiel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein een celstraf wegens drugshandel uit. Die straf is hem in 2011 door het gerecht opgelegd en ze loopt normaal tot het voorjaar van 2021. De man heeft al twee derde van de straf uitgezeten.

Hij heeft daarom het gerecht op deelstaatniveau in Kiel om vervroegde vrijlating verzocht. Maar die rechtbank vond zich niet bevoegd en verwees door naar justitie in Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen. Die heeft immers al te maken gekregen met de vraag om vervroegde vrijlating. Voor hij in de strafinrichting in Kiel belandde, zat Brückner immers vast in Wolfenbüttel in Nedersaksen.

Maar het Landesgericht in Braunschweig zegt nu dat de aanvraag tot vervroegde vrijlating sindsdien is ingetrokken en dat het Bundesgerichtshof de knoop zal moeten doorhakken. Onduidelijk is wanneer die beslissing zal vallen.

Bekijk ook: “Christian Brückner was mijn beste vriend. Ik ben er zeker van dat hij Madeleine McCann ontvoerde”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.