Bulgarije wil in de wachtkamer van de eurozone LB

15u18

Bron: Belga 0 REUTERS De Bulgaarse premier Boïko Borissov: "Bulgarije heeft een stabiele munt, een economische groei van vier procent, een lage werkloosheid: wij hebben ons huiswerk gemaakt en zijn klaar om plaats te nemen in de wachtkamer van de eurozone". Bulgarije wil in de eerste helft van dit jaar de procedure opstarten die het land in eurozone moet binnenloodsen. Dat heeft de regering in Sofia aangekondigd naar aanleiding van de officiële openingsceremonie van het eerste EU-voorzitterschap van het land.

"Bulgarije heeft een stabiele munt, een economische groei van vier procent, een lage werkloosheid: wij hebben ons huiswerk gemaakt en zijn klaar om plaats te nemen in de wachtkamer van de eurozone", zo verklaarde premier Boïko Borissov op een persconferentie. Zijn minister van Financiën Vladislav Goranov beklemtoonde dat Bulgarije aan alle formele voorwaarden beantwoordt en een toetreding "geen enkel risico voor de eurozone" inhoudt.

Koers van lev aan euro gekoppeld

De Bulgaarse regering neemt zich voor om in het eerste semester van dit jaar een aanvraag in te dienen. Het land moet dan eerst minstens twee jaar deel uitmaken van het wisselkoersmechanisme ERM2. Sofia koppelt de koers van de nationale munt, de lev, al jaren aan die van de euro.

Daarnaast moet Bulgarije aan de zogenaamde convergentiecriteria op het vlak van openbare financiën, inflatie en langetermijnrente voldoen. Die indicatoren ogen positief. De staatsschuld beperkt zich tot amper 26,8 procent, een begrotingstekort is er niet en de inflatie bedraagt 1,3 procent.

Armoede en corrupte

Niettemin blijft Bulgarije het armste land van de Europese Unie. De corruptie vormt er nog steeds een ware plaag. De Europese Commissie houdt al jaren een verscherpt toezicht op de inspanningen van Bulgarije om zijn gerecht te hervormen en de corruptie te bestrijden.

De Bulgaarse ambities sporen wel met het voornemen van de Commissie om het toetredingsproces tot de eurozone sterker te ondersteunen. Momenteel betalen 19 lidstaten met de euro, maar ook de andere lidstaten hebben toegezegd om ooit toe te treden. Enkel de Denen en de Britten genieten daarop een uitzondering.

Nog niet in Schengen

Elf jaar na zijn toetreding tot de EU wacht Bulgarije ook nog steeds op het lidmaatschap van de Schengenruimte zonder binnengrenzen. Volgens Borissov verdient zijn land toetreding. De conservatieve premier wijst erop dat zijn land reeds de Europese buitengrens met Turkije beschermt. Ook in dit dossier hoeden andere lidstaten zich echter voor de corruptie in Bulgarije.

Het is de eerste keer dat Bulgarije het roterende voorzitterschap van de EU-ministerraden waarneemt. Vanavond vindt in Sofia een plechtige openingsceremonie plaats in aanwezigheid van de leiders van de Europese instellingen.