Bulgarije voert mondmaskerplicht opnieuw in door stijgende coronacijfers, alle vluchten naar het land geannuleerd ADN

22 juni 2020

15u53

Bron: Belga 4 Omdat het aantal coronagevallen er weer stijgt, heeft Bulgarije maandag beslist mondmaskers opnieuw te verplichten in gesloten ruimtes. De Bulgaren moeten vanaf dinsdag opnieuw een masker dragen bij een bezoek aan shoppingcentra, winkels, bioscopen en theaters. Ook in het openbaar vervoer en in apotheken en ziekenhuizen blijft de verplichting van kracht.

Half juni had de Bulgaarse regering de mondmaskerverplichting in gesloten ruimtes afgeschaft. Het hoopte op zelfdiscipline bij de bevolking, maar die nam de sociale afstandsregel niet altijd in acht. Daarom wordt de verplichting nu opnieuw ingevoerd. “De enige reden waarom we dit doen, is om de gezondheid van de inwoners van Bulgarije te waarborgen”, aldus minister van Gezondheid Kiril Ananiev.

Plots gaat het snel

Bulgarije, het armste land van de Europese Unie, hield het coronavirus dankzij snel genomen maatregelen lang onder de knoet. Eind april had het land met bijna zeven miljoen inwoners nog slechts 1.500 besmettingen. Het Bulgaarse gezondheidssysteem bleef zo overeind.



Na enkele feestdagen en de versoepeling van de maatregelen steeg het aantal coronagevallen de voorbije weken snel tot 3.905. Vorige week raakte zelfs een recordaantal mensen met het coronavirus besmet; het aantal gevallen steeg in een week met 606. Tot dusver stierven volgens officiële cijfers 199 Bulgaren aan de gevolgen van het longvirus.

Meer controles

Ondanks de sterke stijging van het aantal besmettingen zijn vanaf maandag duizend supporters toegestaan bij wedstrijden in de hoogste voetbalcompetitie. Bulgarije zal de maatregelen bij sportevenementen wel verstrengen en het zal ook meer controles uitvoeren. De voorbije week werd bijna niet gecontroleerd op het naleven van de maatregelen op het openbaar vervoer.

Vluchten

Er is ook slecht nieuws voor buitenlanders met plannen om het land te bezoeken. Alle vluchten naar Bulgarije worden vanwege de stijgende coronacijfers geannuleerd. Dat geldt ook voor het populaire vakantiegebied aan de Zwarte Zee.

