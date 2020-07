Bulgarije verstrengt maatregelen na stijgend aantal besmettingen: niet meer binnen op café, geen supporters meer bij voetbalwedstrijden HLA

09 juli 2020

16u51

Bron: Belga 1 De Bulgaarse regering heeft wegens sterk stijgende coronacijfers de maatregelen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan, weer verstrengd.

Minister van Volksgezondheid Kiril Ananiev meldde dat Bulgaren vanaf vrijdag geen indoorruimtes van discotheken, bars en nachtclubs meer mogen bezoeken. In de open lucht mogen dit soort zaken open voor vijftig procent van hun normale capaciteit.

Na de recente stijging van het aantal coronabesmettingen moeten in Bulgarije ook alle sportcompetities, en dus ook het voetbal, achter gesloten deuren afgewerkt worden. Sinds begin juni waren fans weer welkom in de Bulgaarse stadions. Clubs mochten maximaal dertig procent van de bezoekerscapaciteit op hun complex gebruiken. Maximaal dertig personen mogen huwelijken en andere feestelijkheden bijwonen. Hier gelden ook strenge regels rond social distancing.

Bulgarije maakte donderdag nog het recordaantal van 240 nieuwe besmettingen bekend. In totaal staat de teller momenteel op meer dan 6.300, terwijl dat een maand geleden nog 2.700 was. Tot dusver stierven in het land 259 mensen met of door het coronavirus. Bulgarije voerde op 22 juni al een mondmaskerplicht in in publieke ruimtes.

