Bulgaren met Bentleys mogen het gaan uitleggen aan de autoriteiten ADN

29 januari 2018

17u28

Bron: ANP 0 Het Bulgaarse Openbaar Ministerie gaat onderzoeken hoe de eigenaren van sommige dure woningen aan hun geld komen. Ook Bulgaren die rondrijden in dure auto's kunnen rekenen op de bijzondere aandacht van de autoriteiten.

Het onderzoek richt zich onder meer op de ruim 350 Bulgaren die in 2015 en 2016 meer dan een half miljoen lev uitgaven aan onroerend goed, meldt justitie. Het gemiddelde maandinkomen in het Oost-Europese land bedraagt ongeveer 1000 lev (ruim 511 euro).

In het land rijden volgens officiële cijfers ook zo'n 450 mensen in auto's van merken als Bentley, Ferrari, Rolls Royce en Lamborghini. Ook zij worden onder de loep genomen. De politie en de belastingdienst hadden gewaarschuwd dat sommige eigenaren van luxewagens zich mogelijk schuldig maken aan belastingontduiking of het witwassen van geld.