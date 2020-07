Bulgaarse president vraagt ontslag regering, premier weigert JdJ

12 juli 2020

03u41

Bron: AD.nl 0 De centrumrechtse regering van de Bulgaarse premier Boyko Borissov weigert op te stappen, ondanks dagenlange demonstraties en oproepen van onder meer de president om te vertrekken. “Niets houdt ons in de regering, behalve verantwoordelijkheid”, zei Borissov zaterdagavond in een video op Facebook. Want, zo zegt de minister-president: “Als de socialisten de macht in Sofia overnemen, breken ze de staat af.”

President Rumen Radev van Bulgarije riep de regering van Borissov zaterdag op om af te treden. Het staatshoofd, demonstranten en socialisten van de oppositie beschuldigen de regering van corruptie, onrechtvaardigheid en de inperking van de vrijheid van meningsuiting.

De spanningen tussen Radev en de regering kwamen donderdag tot een kookpunt nadat op bevel van openbaar aanklager Ivan Gechev huiszoekingen plaatsvonden in het kantoor van de president. Daar werden de werkplekken doorzocht van twee van zijn adviseurs, die in hun eigen woning werden gearresteerd. De socialistische oppositie, die de president in 2016 in het zadel hielp, zag dit als een oorlogsverklaring aan de president.

In hoofdstad Sofia gingen na de huiszoekingen duizenden mensen de straat op, om het ontslag van Borissov en Gechev te eisen. Ze beschuldigen hen van corruptie en banden met criminele groeperingen. Ook zaterdag protesteerden duizenden mensen in de hoofdstad, al voor de derde dag op rij. Borissov riep de demonstranten op om geen “bloed te vergieten” en de politie niet aan te vallen.

“De maffieuze aard van de regering heeft Bulgaren van alle leeftijden en politieke strekkingen respect voor de wet doen eisen”, zei Radev live op de televisie. “De enige oplossing is het ontslag van de regering en de openbare aanklager”, zo eiste hij.

Premier Borissov weigert echter op te stappen. “De verkiezingen (voor het parlement) zijn over een paar maanden”, zei hij. Daarmee verwees Borissov naar zijn derde ambtstermijn, die in maart volgend jaar afloopt.

“Wij blijven aan de macht omdat de schade veel groter zal zijn als zij (de oppositie, nvdr.) aan de macht komen”, zei hij. “Er liggen vreselijke maanden voor ons: door het coronavirus wordt een daling van het bruto binnenlands product met 10 procent verwacht, en zullen de inkomens dalen”, aldus de premier, die met een korte onderbreking sinds 2009 regeert.

