Bulgaarse politie verwijdert wegversperringen van demonstranten ISA

07 augustus 2020

12u59

Bron: Belga 2 De Bulgaarse politie heeft vrijdag de wegversperringen opgeheven die de demonstranten in Sofia en andere steden een week geleden hadden opgeworpen, met als doel het ontslag te eisen van de regering die van corruptie wordt beschuldigd. Dat kondigt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan.

Sinds 29 juli bezetten de demonstranten verschillende grote kruispunten in het centrum van Sofia. Het protest is een onderdeel van de grootste protestactie sinds 2013 in het armste land van de Europese Unie.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde vrijdag een korte verklaring, waarin staat dat “het verkeer op alle geblokkeerde kruispunten is hervat” en dat verdere belemmeringen van het verkeer niet langer worden getolereerd.

Ook in de steden Varna en Plovdiv wierpen de demonstranten wegblokkades op, die nu door de politie zijn verwijderd.

Een van de organisatoren van de protesten, Nikolai Hadjigenov, vertelde aan de media “de blokkades te herstellen, en ze deze keer in het hele land door te voeren”. Deze vrijdagavond vinden alvast nieuwe demonstraties plaats.

Duizenden mensen zijn de afgelopen maand elke avond op straat gekomen om het ontslag te eisen van de conservatieve, nationalistische regering van premier Boïko Borissov, die na bijna tien jaar aan de macht beschuldigd wordt van corruptie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.