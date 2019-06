Bulgaarse politie verijdelt bomaanslag in cultuurhoofdstad Plovdiv FVI

08 juni 2019

18u24

Bron: ANP 0 De Bulgaarse politie heeft een tiener opgepakt die een bomaanslag gepland zou hebben in de Europese cultuurhoofdstad Plovdiv. De 16-jarige wordt ervan verdacht een rekruut te zijn van terreurgroep Islamitische Staat.

De tiener had explosieven gebouwd, waaronder een pijpbom, waarmee hij volgens de autoriteiten een aanslag had kunnen plegen. Het is niet duidelijk of hij een concreet doelwit in gedachten had.

Het explosief, dat 14,5 kilogram woog, leek volgens procureur-generaal Ivan Geschov op de bommen die gebruikt werden bij de aanslagen in België en in Frankrijk, en bij een aanslag op een groep Israëlische toeristen in de Bulgaarse stad Burgas in 2012.



De tiener werd opgepakt, nadat zijn ouders de autoriteiten hadden ingelicht. De politie vond een vlag van IS en teksten over terrorisme in het appartement waar het gezin woonde.