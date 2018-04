Buitenmuur van gevangenis opgeblazen in Brazilië: 21 doden IB HR

11 april 2018

00u21

Bron: Belga, ANP 0 Bij een gevangenisuitbraak in de Braziliaanse stad Belem zijn minstens 21 mensen omgekomen. Volgens lokale media hebben medeplichtigen van gevangenen een buitenmuur van de gevangenis van Santa Izabel opgeblazen en op de bewakers geschoten.

Een groep zwaargewapende handlangers van gedetineerden deed dinsdag een van de buitenmuren ontploffen van de gevangenis in Santa Isabel, een plaats bij de stad Belém. Eens de mannen de buitenmuur hadden vernield, ontstond er een vuurgevecht met de agenten. Volgens een woordvoerder van de overheid van Pará waren enkele gedetineerden ook in het bezit van wapens.

De confrontatie leidde tot minstens 21 dodelijke slachtoffers. Het gaat het om één agent, vijf gevangenen en vijftien vermoedelijke handlangers. Vijf cipiers raakten daarnaast gewond. Het is niet duidelijk of er gevangenen in geslaagd zijn om te ontsnappen.

Overbevolking

Volgens informatie uit februari waren er 660 gevangenen in de gevangenis van Santa Izabel. De maximumcapaciteit van de gevangenis is 432. In februari werd in een rapport van de gevangenisautoriteiten gewaarschuwd voor het gevaar van een ontsnappingspoging met steun van buitenaf.

In de gevangenissen van Brazilië vinden vaker opstanden met dodelijke afloop plaats. In november 2017 ontsnapten veertien gevangenen uit de gevangenis van Santa Izabel. Een andere poging om in januari te ontsnappen mislukte.