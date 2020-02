Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen in Italië na uitbraak coronavirus: “Volg instructies lokale autoriteiten” Reisadvies aangepast ADN

23 februari 2020

15u40

Bron: Belga 114 Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast voor Belgen die willen reizen naar Italië, waar al meer dan 130 besmettingen met het coronavirus zijn geteld. De Belgische overheid raadt aan om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen en zich te informeren.

Het nieuwe coronavirus blijft om zich heen grijpen in de noordelijke Italiaanse regio Lombardije. Daar zijn tot dusver 89 besmettingen gemeld, maakte gouverneur Attilio Fontana vandaag bekend. Het totale aantal besmettingen in Italië komt met 132 inmiddels ruim boven de honderd. In heel Italië zijn tot dusver twee mensen overleden nadat ze waren besmet met het virus.

Maatregelen

In elf Noord-Italiaanse gemeenten hebben de lokale autoriteiten maatregelen genomen: Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione van Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini en Vo Euganeo. Op sommige plaatsen geldt een in- en uitreisverbod, en zijn evenementen afgelast of openbare instellingen gesloten.



Codogno, een gemeente op een 60-tal kilometer van de Lombardische hoofdstad Milaan, geldt als het centrum van de besmetting met het CoVid-19-virus. Codogno telt 15.000 inwoners, van wie er veel in Milaan werken. Het openbare leven is er helemaal stilgevallen.

Informatie

"Het wordt aanbevolen om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen, en/of op de site van het ministerie van Volksgezondheid en navraag te doen bij informatie-hotline 1500", staat te lezen in het reisadvies van Buitenlandse Zaken.

