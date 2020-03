Buitenlandse Zaken raadt niet-essentiële reizen naar getroffen Italiaanse regio's af

08 maart 2020

10u43

Bron: Belga 6 Buitenlandse Zaken raadt niet-essentiële reizen naar de regio Lombardije en veertien Italiaanse provincies af. Dat blijkt uit het reisadvies voor Italië dat Buitenlandse Zaken zondag heeft aangepast, als gevolg van de maatregelen die de Italiaanse regering afgelopen nacht heeft bekendgemaakt.

Naast de hele regio Lombardije gaat het om de volgende veertien provincies: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro en Urbino, Venetie, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli et Verbano-Cusio-Ossol. De Italiaanse regering heeft de toegang tot die gebieden fors beperkt, en dat vanaf 8 maart tot 3 april.

De Italiaanse regering plaatste zestien provincies in het noorden van het land in quarantaine tot minstens 3 april.

Concreet houden die maatregelen een verbod in om de getroffen zones te verlaten en te betreden, tenzij om zich naar de eigen woning te begeven. Personen met symptomen krijgen het advies om thuis te blijven. Publieke en private evenementen worden afgelast, onderwijs opgeschort. Verder worden alle musea gesloten, en mogen restaurants en koffiebars slechts openblijven overdag. In skioorden blijven de skiliften dicht. “Er wordt aanbevolen een meter afstand te houden tussen de personen. Deze regel geldt ook in restaurants en koffiebars”, klinkt het in het reisadvies.

Buitenlandse Zaken wijst erop dat er ook voor de rest van Italië strenge maatregelen ingevoerd zijn. Zo schortte de regering congressen, spektakels en meetings op, en sloot ze musea, pubs en discotheken. Ook daar geldt de verplichting om een meter afstand te houden.

“Neem contact op met de lokale Italiaanse autoriteiten voor praktische info omtrent deze maatregelen indien u er verblijft”, aldus Buitenlandse Zaken. Ook online, op de website van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid, is informatie te vinden.

Eerder adviseerde Buitenlandse Zaken al om Belgische schoolreizen naar Italië tot nader order uit te stellen.

