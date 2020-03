Buitenlandse Zaken raadt aan schoolreizen naar Italië uit te stellen KVE

06 maart 2020

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 Buitenlandse Zaken raadt aan tot nader order Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen. De federale overheidsdienst volgt hiermee de beslissing van de Italiaanse autoriteiten om schoolreizen in heel Italië te annuleren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgt het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Ook zijn collega van de Franse Gemeenschap Caroline Désir (PS) roept scholen op rekening te houden met de aanbeveling van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken heeft vrijdag het huidige reisadvies voor Italië verder gespecifieerd. Ons land raadt nog steeds aan om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen, en/of de instructies op de site van het Italiaans Ministerie van Volksgezondheid te volgen.

Daarbij wijst de federale overheidsdienst op de verschillende maatregelen die Italië al genomen heeft. Het gaat bijvoorbeeld om het verbod om de elf getroffen gemeentes in Noord-Italië te betreden. Een van de andere maatregelen gaat over het onderwijs. Zo is er in Italië de sluiting van alle scholen en universiteiten, maar ook de kinderopvang. Bovendien hebben de Italiaanse autoriteiten beslist op nationaal niveau alle schoolreizen te annuleren en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

Die Italiaanse maatregel over schoolreizen wordt in het bijgewerkte advies van Buitenlandse Zaken nu expliciet uitgelicht. "Het wordt aangeraden om, in navolging van de beslissing van de Italiaanse autoriteiten waarbij schoolreizen in Italië worden afgeraden, Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order", klinkt het.

Andere Italiaanse maatregelen zijn bijvoorbeeld de sluiting van musea voor het grote publiek en de opschorting van alle openbare evenementen.

Reacties ministers

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgt het reisadvies van Buitenlandse Zaken dat vraagt om Belgische schoolreizen naar Italië tot nader order uit te stellen. Franstalig onderwijsminister Caroline Désir stuurde prompt een persbericht om scholen te vragen rekening te houden met het advies van Buitenlandse Zaken. “Als er nog schoolreizen naar Italië gepland zijn, raadt de minister af om vast te houden aan die plannen”, luidt het. Aan Vlaamse kant zegt het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts dat ze inzake schoolreizen altijd verwezen hebben naar de officiële reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Dat betekent concreet dat ook Vlaamse scholen het advies krijgen om schoolreizen naar Italië tot nader order uit te stellen.

Eerder op de dag had viroloog Marc Van Ranst op de radio nog een strenger reisadvies gevraagd zoals in andere landen het geval is, omdat de meeste positieve coronagevallen uit Noord-Italië komen. Nederland bijvoorbeeld raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar de regio’s in Noord-Italië af.

