Buitenlandse Zaken plant repatriëring van 300 Belgen uit Tunesië SVM

20 maart 2020

09u39

Bron: Belga 8 Buitenlandse Zaken bekijkt vandaag hoe zo'n 300 Belgen uit Tunesië kunnen gerepatrieerd worden. Dat heeft Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, gezegd in ‘De Ochtend’. Eerder werden ook al zo'n 1.300 Belgen uit Marokko gerepatrieerd. Intussen hebben zich al 29.000 Belgen in het buitenland geregistreerd op Travellers Online, het platform waarop Belgen hun reis kunnen registreren. Het gaat niet allemaal om mensen die in moeilijkheden zitten, maar Buitenlandse Zaken raadt mensen wel aan om vervroegd terug te keren.

"In sommige landen kan dat nog via commerciële vluchten. In dat geval vragen we aan de mensen om in de eerste plaats contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of touroperator”, aldus Lagatie. “Als terugreizen niet lukt, adviseren we de mensen om te blijven waar ze zijn. Het heeft geen zin om naar de luchthaven te lopen en daar samen te hokken als er geen vluchten meer zijn.”

In bepaalde gevallen wordt gekeken of er repatriëringvluchten mogelijk zijn. Zo zijn er eerder deze week zo'n 1.300 Belgen gerepatrieerd vanuit Marokko. Buitenlandse Zaken bekijkt nu ook hoe zo'n 300 Belgen uit Tunesië kunnen gerepatrieerd worden. Tunesië besliste enkele dagen geleden al om het luchtruim te sluiten voor vluchten uit België.

Omdat Buitenlandse Zaken overspoeld wordt door vragen van mensen uit het buitenland is volgens Lagatie ook beslist de capaciteit van het callcenter te verdubbelen. Dat callcenter is 24 uur op 24 uur beschikbaar. Gedurende een groot deel van de dag kunnen mensen ook met vragen terecht op de Facebookpagina van Buitenlandse Zaken.

