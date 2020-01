Buitenlandse Zaken past reisadvies voor China aan LH

24 januari 2020

13u50

Bron: Belga 2 De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangepast. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidt de update.

Sinds december zijn al honderden mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. Zesentwintig patiënten zijn gestorven. Dertien steden zijn intussen afgesneden van de buitenwereld, meer dan 43 miljoen mensen leven daardoor onder quarantaine.

Buitenlandse Zaken raadt aan om een arts te raadplegen indien mensen de stad Wuhan en diens omgeving hebben bezocht, of er momenteel zijn, en klachten ondervinden aan de luchtwegen of koorts hebben. In de rest van China kan veilig gereisd worden, klinkt het. Wel kunnen er screenings door lokale gezondheidsautoriteiten worden uitgevoerd in transportplaatsen om personen met ziektesymptomen als koorts en moeilijke ademhaling voor onderzoek af te zonderen. De FOD roept op de aanwijzingen van lokaal gezondheidspersoneel op te volgen.

Preventiemaatregelen

Buitenlandse Zaken haalt daarnaast enkele preventiemaatregelen aan voor reizigers naar China, die door de Chinese gezondheidsdienst werden aangeraden. Zo moeten dierenmarkten, levende en dode dieren, het eten van rauw vlees en contact met zieke mensen vermeden worden. Hygiënemaatregelen zijn ook belangrijk, zoals de handen goed wassen en een mondmasker dragen op plaatsen met veel mensen dicht op elkaar.