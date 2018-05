Buitenlandse Zaken past reisadvies Indonesië aan na reeks aanslagen

14 mei 2018

Bron: Belga

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept op tot waakzaamheid na de aanslagen van zondag en maandag tegen kerken en een politiekantoor in Indonesië. "Op dit moment worden buitenlanders niet specifiek geviseerd, maar Belgische toeristen en andere reizigers in Indonesië moeten voortdurend waakzaam blijven", luidt het in de recentste update van het reisadvies.