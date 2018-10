Buitenlandse Zaken: "Geen reden te denken dat er een Belg vermist is na aardbeving in Indonesië" Jef Artois Wouter De Boer Jan De Meulemeester

01 oktober 2018

19u09

Bron: VTM Nieuws, Belga 6 Volgens het Indonesisch crisiscentrum is er ook een Belg vermist na de dodelijke aardbeving en tsunami op Sulawesi. Dat meldt VTM Nieuws. Er wordt gevreesd voor zijn leven, want hij zou al drie dagen spoorloos zijn, klonk het. Volgens Buitenlandse Zaken is er echter "geen reden om te denken dat er een Belgische vermiste is".

Op een persconferentie gaf een woordvoerder een overzicht van de buitenlandse slachtoffers en had het daar dus over een Belgische vermiste. "Eén Singaporees is geëvacueerd naar Jakarta en is in veiligheid. Van de twee Belgen is er één overgebracht naar Jakarta, de andere is tot nu toe nog vermist", zei Sutopo Purwo Nugroho van het Indonesisch Agentschap voor Rampenbestrijding.

16 Belgen op Sulawesi

Buitenlandse Zaken in ons land zegt geen weet te hebben van een Belgische vermiste. Op het moment van de beving en tsunami waren er 16 Belgen op het eiland, de meeste ver van het rampgebied vandaan. Die hebben zich nog niet allemaal gemeld, maar dat is volgens Buitenlandse Zaken niet verontrustend. Volgens hun info is er in ieder geval "geen reden te denken dat er een Belgische vermiste is", bevestigt de FOD vanavond aan Belga.

"Aantal slachtoffers kan nog oplopen"

"Het aantal slachtoffers kan nog erg hoog oplopen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanop Sulawesi. "Op het eiland is een strook van zo’n 300 kilometer lang enorm zwaar getroffen. Officieel zijn nu 844 doden geteld maar men heeft er eigenlijk zo goed als geen zicht op."

Robin Ramaekers is momenteel in Manado, in het noorden van Sulawesi. Morgen vertrekt hij naar het rampgebied op bijna 1.000 kilometer rijden.