Buitenlandse Zaken gaat reisadvies aanpassen voor Italië

08 maart 2020

10u43

Bron: Belga 3 Buitenlandse Zaken gaat vandaag het reisadvies aanpassen voor Italië als gevolg van de maatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen. Dat is vernomen van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Arnaud Gaspart.

Hoe het nieuwe reisadvies er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Maar de kans is groot dat Buitenlandse Zaken gaat afraden om nog naar de getroffen gebieden te reizen. Niet-dringende reizen naar het getroffen gebied worden best met een maand uitgesteld.

De Italiaanse regering plaatste zestien provincies in het noorden van het land in quarantaine tot minstens 3 april. Reizen naar de regio blijft mogelijk, maar wordt fors beperkt. In het hele land gaan musea, theaters, cinema's en andere zalen tijdelijk dicht.

Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe altijd het advies van de Italiaanse autoriteiten gevolgd.

