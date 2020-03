Buitenlandse Zaken doet oproep aan alle Belgische toeristen: kom naar huis als u kan TT

17 maart 2020

17u14

Bron: Belga 136 Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies opnieuw aangepast. Toeristen of studenten doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren, luidt het nu.

Afgelopen weekend raadde Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar het buitenland af. Nu krijgen mensen in het buitenland daarbovenop de raad om te bekijken of ze vroeger kunnen terugkeren. "Het risico om geblokkeerd te raken wordt steeds groter", zegt woordvoerder Karl Lagatie. "Meer en meer landen treffen immers verregaande maatregelen en luchtvaartmaatschappijen laten vliegtuigen aan de grond, omdat er te veel passagiers afbellen."

Toeristen of studenten die niet vervroegd terugkeren, moeten nagaan of ze bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven, klinkt het. "Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen.”



En verder: "Indien u vaststelt dat de grenzen van het land waar u verblijft effectief gesloten zijn en zelfs reizen om thuis te geraken niet meer mogelijk zijn, dan kunnen wij u enkel adviseren om te blijven waar u bent. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen."

Buitenlandse Zaken roept alle reizigers nog eens op zich kenbaar te maken via 'Travellers Online'.

Tunesië en Egypte sluiten luchtruim voor Belgen

Tunesië sluit morgen sowieso het luchtruim voor vluchten uit onder meer België, zegt Buitenlandse Zaken. Egypte doet dat een dag later. In Tunesië heeft Buitenlandse Zaken weet van een zestigtal Belgische toeristen. Waarschijnlijk is het aantal niet-geregistreerde Belgen nog een stuk hoger. In Egypte zijn er een driehonderdtal geregistreerde Belgen. Mogelijk gaat het in totaal zelfs om duizend mensen.

Voor Marokko, dat het luchtruim eerder al sloot, werd vanmiddag een oplossing uitgewerkt met vier chartervluchten. Die kunnen al 720 van de 2.400 landgenoten in het Noord-Afrikaanse land terugbrengen.

Het zijn lang niet de enige landen waar Belgen gestrand dreigen te raken. In de Dominicaanse Republiek zijn tachtig Belgen aangemeld bij ‘Travellers Online’ en wordt het luchtruim weldra gesloten. Ook in Nicaragua en Costa Rica dreigen mensen in de problemen te komen.

In het coronacallcenter van Buitenlandse Zaken zijn de twintig beschikbare lijnen nu de hele dag door bezet.

Ben je momenteel in het buitenland? Registreer je dan op Travellers Online.



▶ https://t.co/GMWFWe6jne



Op die manier zijn onze ambassades en consulaten op de hoogte van waar je bent.



Ze kunnen je zo gemakkelijker contacteren en helpen om naar België terug te keren. #COVID19BE pic.twitter.com/PSOydqBv7m Philippe Goffin(@ PhGoffin) link