Buitenlandse Zaken adviseert om reizen naar Nicaragua uit te stellen na dagen van geweld: ondertussen al 25 doden, president trekt hervormingen sociale zekerheid in IVI

23 april 2018

15u12

Bron: CNN, The Guardian 3 Sinds vorige week is het erg onrustig in verschillende steden in Nicaragua. Aanleiding is enkele grote hervormingen van de sociale zekerheid waar de regering woensdag haar akkoord voor gaf. President Daniel Ortega heeft gisterenavond uiteindelijk beslist om de aanpassingen te schrappen. Buitenlandse zaken heeft ondertussen ook haar reisadvies aangepast voor het land: “niet-noodzakelijke reizen worden de komende dagen beter uitgesteld”. Via sociale media worden massaal video’s en foto’s verspreid van het geweld.

De dodentol is na vijf dagen van geweld opgelopen tot zeker 25. Volgens de autoriteiten gaat het "slechts" om 10 doden. Zeker 67 mensen zijn al beschoten door de politie met echte of rubberen kogels. Het Rode Kruis meldt dat het zaterdag alleen al 320 mensen heeft geholpen. Velen hadden last van het traangas of waren gewond door zelfgemaakte mortieren. Het is echter niet duidelijk wie de mortieren gebruikt. Er wordt door mensenrechtengroeperingen ook gemeld dat 43 mensen zijn “verdwenen” sinds dit weekend. Er zouden ook 28 politieagenten gewond zijn geraakt.

Harde aanpak van demonstranten

Niet alleen de politie, maar ook pro-regeringsgroepen worden ervan beschuldigd demonstranten én journalisten hardhandig aan te pakken. Snipers zouden vanuit het nationale stadium schieten op demonstranten. Vrijdagavond werd het leger, gewapend met AK-47’s, uitgestuurd in hoofdstad Managua om de openbare plaatsen te beveiligen.

Aanvankelijk was de reden van de protesten dus de hervormingen die president Ortega en zijn regering goedkeurden, maar door het aanhoudende geweld van ordediensten en regeringsaanhangers eisen veel demonstranten nu dat Ortega en zijn vrouw - die vicepresident is - opstappen. “Dit gaat nu verder dan de hervormingen. Er zijn doden en gewonden gevallen en hij biedt niet eens zijn verontschuldigen aan voor de moorden of de harde onderdrukking tegen mensen”, zegt Mauri Hernandez tegen The Guardian.

Ondertussen worden ook veel winkels geplunderd. Politieagenten doen mee aan de plunderingen, maar steken de schuld van de vernieling op de jongeren, zo zegt Gregory De La Ossa in een reactie aan onze site. Zijn vriendin verblijft in Nicaragua. Demonstranten hebben ook al wat vernieling aangebracht, zo hebben ze een standbeeld naar beneden gehaald.

Hervormingen

De protesten zijn vorige woensdag begonnen nadat de regering verschillende hervormingen rond sociale zaken had goedgekeurd. Voor president Ortega is dit de grootste crisis in zijn presidentschap. De president besliste zondagavond nog dat, naar aanleiding van het geweld, de hervormingen zullen geschrapt worden. De hervormingen zouden ingaan op 1 juli en zou de bijdragen voor werknemers en werkgevers aan de sociale zekerheid verhogen. Bovendien zouden gepensioneerden het ook met 5% minder pensioen moeten doen om de kost van de gezondheidszorg te kunnen dekken.

De president probeerde eerder afgelopen weekend de harde reactie van de regering en regeringsaanhangers te rechtvaardigen door te zeggen dat de demonstranten - vooral universiteitsstudenten - gemanipuleerd zijn door rechtse groeperingen die geld krijgen van de Verenigde Staten. “Er zijn geen woorden voor wat er nu gebeurt in ons land”, zei Ortega. “De kinderen kennen niet eens de partij die hen manipuleert. Bendeleden worden ingezet in de protesten van de kinderen en criminaliseren de betogingen.” Zijn opmerkingen zorgden enkel voor meer oproer, mensen stroomden massaal opnieuw de straten op in verschillende steden.