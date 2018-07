Buitenlandse toeristen gewond bij treinongeval nabij Machu Picchu in Peru kv

31 juli 2018

23u21

Bron: Reuters 0 Meerdere buitenlandse toeristen zijn dinsdag gewond geraakt toen een trein het einde van een andere trein raakte nabij de Incaruïnes van Machu Picchu in Peru. Dat deelt de lokale politie mee.

Het gaat om een trein van PeruRail die inreed op een trein van IncaRail. Beide maatschappijen vervoeren toeristen naar Machu Picchu in het zuiden van Peru.

De politie onderzoekt de oorzaak van het incident, dat plaatsvond langs een populaire toeristische route vanuit het dorp Ollantaytambo.

Het aantal gewonden is voorlopig nog onduidelijk. De schattingen van de politie lopen uiteen van dertien tot 23. Ook over de nationaliteit van de gewonde passagiers is er voorlopig nog geen informatie.

PeruRail heeft het noodprotocol geactiveerd om de gewonde passagiers per ambulance te evacueren. De oorzaak van het incident wordt onderzocht.