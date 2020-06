Buitenlandse pers over spijtbetuiging koning Filip: “Echte verontschuldigingen blijven uit”

Op de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid heeft koning Filip in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi zijn “diepste spijt” betuigd voor de geweld- en gruweldaden die onder het bewind van Leopold II, zijn betovergrootoom, in Congo werden gepleegd. Internationale nieuwssites berichten over de onverwachte spijtbetuiging van de Belgische koning, al valt het hen op dat de brief geen excuses bevat.