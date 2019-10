Buitenlandse man en vrouw mogen nu samen op Saoedische hotelkamer JdJ RL

05 oktober 2019

04u19

Bron: AD / HLN 0 Saoedi-Arabië staat voortaan toe dat een buitenlandse man en vrouw samen een hotelkamer delen, ook als ze niet getrouwd zijn of een relatie hebben. Voor Saoedi’s geldt dit alleen als ze kunnen bewijzen dat ze een relatie hebben of familie zijn. Vrouwen mogen nu ook alleen een hotelkamer boeken. Die nieuwe regel geldt zowel voor toeristen als voor Saoedi’s.

De versoepelde regels passen in de plannen van het land om zich meer open te stellen voor internationaal toerisme en zo minder afhankelijk te worden van de olieverkoop. Vorige week maakte Saoedi-Arabië bekend dat zou worden begonnen met het verlenen van toeristenvisa aan reizigers uit 49 landen.

Ook een aantal strenge kledingvoorschriften voor buitenlandse vrouwen werd met het invoeren van toeristenvisa versoepeld. Zo hoeven vrouwelijke toeristen niet meer per se een boerka aan, onopvallende en bescheiden kleding volstaat. Het soepeler toeristische beleid zou in 2030 moeten leiden tot 100 miljoen toeristen per jaar.



Voorheen kende het ultraconservatieve land alleen visa toe aan pelgrims, expats en – sinds kort – aan toeschouwers van sportwedstrijden of culturele evenementen.

De toeristische ambities vormen een onderdeel van de inspanningen van kroonprins Mohammed Bin Salman om de grootste Arabische economie te hervormen. De kroonprins is de architect van de zogenoemde ‘Visie 2030’, die de economie van het land meer moet diversificeren om zo het hoofd te kunnen bieden aan dalende olieprijzen.

Strenge regels

Contact tussen mannen en vrouwen is in het islamitische Saoedi-Arabië aan strenge regels gebonden, evenals de vrijheden voor vrouwen. De regels worden echter steeds iets soepeler. Tot voor kort konden mannen en vrouwen die geen familie waren of niet getrouwd waren zwaar gestraft worden als ze samen in het openbaar met elkaar spraken. Dat gold ook voor toeristen. Samen een hotelkamer boeken was ten strengste verboden. Saoedische vrouwen mogen sinds juni vorig jaar ook zelf autorijden.

Imago oppoetsen

Critici merken op dat Saoedi-Arabië vooral bezig is met het oppoetsen van haar imago. Zo huurt het Arabische land influencers en kunstenaars in om het land in een positiever daglicht te zetten. Enkele Nederlandse graffiti-artiesten kregen onlangs fikse kritiek in eigen land toen zij op uitnodiging een groot portret van de kroonprins schilderden in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat de vrouwenrechtenbeweging, religieuze minderheden en dissidenten nog steeds vervolgd door het regime.

Moord

De aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land nam flink toe sinds in oktober 2018 de kritische journalist Jamal Khashoggi werd vermoord in het Saoedische consulaat te Istanbul door een doodseskader, dat uit Riyad was ingevlogen. Hij werd in stukken gezaagd en is verdwenen.

Volgens VN-rapporteur Agnes Callamard is er “geloofwaardig bewijs’’ dat Bin Salman en andere belangrijke functionarissen verantwoordelijk zijn voor de moord op Jamal Khashoggi. De kroonprins heeft altijd ontkend dat hij opdracht gegeven heeft voor de moord, maar gaf tijdens een recent interview op de Amerikaanse televisie aan zich wel “verantwoordelijk te voelen".