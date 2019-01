Buitenlandse journalisten opgepakt in Venezuela IB

31 januari 2019

03u03

Bron: Belga 0 In Venezuela zijn verschillende buitenlandse journalisten opgepakt. Het gaat om twee Franse journalisten en een Colombiaanse fotograaf. Twee Chileense journalisten zijn het land uitgezet. Dat melden verschillende bronnen.

Twee reporters van het programma van de Franse journalist-presentator Yann Barthès op de Franse zender TMC, filmden dinsdagavond het presidentieel paleis toen ze opgepakt werden, zeggen diplomatieke bronnen aan het Franse persagentschap AFP.

Venezuela : deux journalistes de "Quotidien", émission de Yann Barthès, arrêtés par les autorités. Ils filmaient le palais présidentiel de Miraflores à Caracas https://t.co/dUnxErqcRR #AFP Agence France-Presse(@ afpfr) link

Volgens het Nationaal Syndicaat van Werknemers van de Pers (SNTP), de belangrijkste journalistenvakbond in Venezuela, werd ook hun producent in het land opgepakt. Sindsdien was er geen contact meer met de drie.

“Twee journalisten van ons team zijn gisteren opgepakt in Venezuela. Ze waren ter plaatse om de politieke crisis te verslaan. Op dit moment is het moeilijk meer te zeggen, om de situatie niet nog te verergeren. We denken aan hen”, tweette een verantwoordelijke van het programma.

Ook Chileense journalisten opgepakt

SNTP zegt dat de twee Chileense journalisten ook dinsdagavond opgepakt werden. Ze werkten allebei voor de Chileense tv-zender TVN. Ze waren in het gezelschap van twee Venezolaanse journalisten, van online zender VPI, die op hun beurt opgepakt werden, maar in de voormiddag alweer vrijkwamen. Volgens een van hen, Mayker Yriarte, worden de journalisten er van beschuldigd om een verboden “veiligheidszone” betreden te hebben.

lees verder onder de video:

Colombiaanse fotograaf en chauffeur verdwenen

SNTP en het Spaanse nieuwsagentschap EFE meldden daarnaast de verdwijning van de Colombiaanse fotojournalist Leonardo Munoz en de Venezolaanse chauffeur Jose Salas in Caracas.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza tweette even later dat journalisten het land “onrechtmatig” binnenkwamen. Volgens hem probeerden enkelen “zich toegang te verschaffen tot het presidentieel paleis zonder accreditatie”. “Internationale media en agentschappen weten dat ze de noodzakelijke procedures aan de consulaten moeten volgen, voor ze naar het land reizen, om onnodige ongemakken te voorkomen”, schreef hij.

EFE liet inmiddels al weten dat zijn fotograaf “via de gepaste migratiekanalen” het land is binnengekomen. “Het recht om nieuws te vinden en te delen is een mensenrecht dat geen grenzen kent”, tweette SNTP in een reactie op Arrazea. “Elke poging van een regering om dit te beperken... is censuur.”

1/2 Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros Consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. Jorge Arreaza M(@ jaarreaza) link

2/2 Como en cualquier país del mundo, l@s periodistas no pueden auto asignarse una acreditación. Medios y Agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios, deben realizar los trámites indispensables en los Consulados, previo a su viaje al país. Jorge Arreaza M(@ jaarreaza) link

Embajada de Francia en #Venezuela confirma que dos periodistas franceses permanecen arrestados en Caracas. Son parte del equipo de producción del programa Quotidien conducido por Yann Barthes y transmitido por el cana TF1 #30E Andreina Flores(@ andreina) link