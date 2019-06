Buitenlandse investeringen krijgen klappen door "America First"-politiek tvc

12 juni 2019

19u53

Bron: Belga 0 De "America First"-politiek van president Donald Trump heeft een zware impact op het niveau van de directe buitenlandse investeringen, zo blijkt uit het jaarlijkse investeringsrapport van de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling (Unctad). De VS fungeren niet langer als "wereldwijde conjunctuurmotor", zo blijkt.

Wereldwijd viel het aandeel directe buitenlandse investeringen met 13 procent terug. Vooral de belastingkortingen waar Amerikaanse bedrijven in eigen land van kunnen genieten, hebben ervoor gezorgd dat ze minder in het buitenland investeren, zegt Unctad. De industrielanden waren hiervan het grootste slachtoffer.

In de eerste jaarhelft van 2018 was er zelfs een daling met 41 procent, maar die werd deels gecompenseerd door de betere tweede jaarhelft. De Unctad verwacht voor 2019 een verder herstel.

Amerikaanse bedrijven zijn al jarenlang de belangrijkste investeerders ter wereld. Maar in 2018 zakten ze weg tot een betekenisloze plaats 157. Dat past volledig in het kraam van president Trump, die wil dat de bedrijven meer in eigen land investeren en er jobs creëren.

Grootste slachtoffer van dat beleid waren de industrielanden. Die trokken alles samen 557 miljard dollar (zo'n 490 miljard euro) aan directe buitenlandse investeringen aan: een kwart minder dan in 2017 en het laagste cijfer sinds 2004. In Europa was er zelfs een halvering, tot 172 miljard dollar (152 miljard euro). De ontwikkelingslanden ontvingen op hun beurt zo'n 2 procent meer buitenlandse investeringen.

De vijf belangrijkste investeerders zijn Japan, China, Frankrijk, Hongkong en Duitsland. De landen die de meeste investeringen aantrokken, zijn de VS, gevolgd door China, Hongkong, Singapore en Nederland.