Buitenlandminister Saudi-Arabië noemt ophef over dood Khashoggi “hysterisch” KVDS

27 oktober 2018

10u05

Bron: AP 0 De minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië heeft de internationale verontwaardiging over de moord op journalist Jamal Khashoggi “hysterisch” genoemd. Adel al-Jubeir beloofde wel dat het koninkrijk er alles aan zal doen om de verantwoordelijken te straffen.

“Er is vrij veel hysterie ontstaan rond de zaak”, aldus al-Jubeir. En volgens hem wordt Saudi-Arabië al schuldig verklaard nog voor het onderzoek is afgerond.

Uitspraak

De minister deed de uitspraak vandaag op een forum in Bahrein, waar hij vragen beantwoordde van westerse journalisten. Hij zei ook dat het koninkrijk het “erg duidelijk” heeft gemaakt “dat de verantwoordelijken hun straf niet zullen ontlopen”.





Khashoggi verdween op 2 oktober bij een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul. Saudi-Arabië zei eerst dat hij gewoon weer naar buiten was gestapt, maar gaf later toe dat hij er de dood had gevonden. Volgens Turkije werd hij met opzet vermoord door een team van 15 mannen uit Saudi-Arabië, die speciaal waren ingevlogen.