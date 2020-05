Buitenlandminister China klaagt over 'politiek virus' in VS ttr

24 mei 2020

10u37

Bron: anp 0 De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagt over 'een politiek virus' dat in de Verenigde Staten heerst. Amerikaanse politici grijpen volgens hem elke gelegenheid aan om China aan te vallen.

Het aantal leugens en samenzweringstheorieën gericht tegen China wordt iedere dag groter volgens de bewindsman die waarschuwt voor een nieuwe Koude Oorlog. "Beide landen hebben een grote verantwoordelijkheid voor het vestigen van vrede en voor het tot ontwikkeling brengen van de wereld. China en de VS kunnen daarvan profiteren door samen te werken en enkel verliezen door de confrontatie aan te gaan", aldus Wang Yi.

Wang Yi sprak in de marge van het Nationale Volkscongres dat jaarlijks in Peking wordt gehouden. Het is het parlement dat besluiten van staatsinstellingen moet bekrachtigen.

Lees ook:

De tactiek van Trump: hoe het Witte Huis krampachtig probeert om de schuld op China te steken (+)