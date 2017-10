Buitenlanders mogen niet meer trouwen in idyllisch Grieks kerkje en dat hebben ze te danken aan dit koppel Koen Van De Sype

Bron: The Times, The Sun 0 Facebook Ze vonden hun trouwfoto zelf "briljant", maar de Britse Carly Lunn (34) en haar man Matthew (27) hebben er eigenhandig voor gezorgd dat geen enkele buitenlander nog maar trouwen in een idyllisch kapelletje op het Griekse eiland Rhodos. Ze maakten een beeld waarop de vrouw te zien is terwijl ze orale seks lijkt te geven aan haar kersverse echtgenoot. Maar het koppel stond op heilige grond en de plaatselijke gemeenschap kan daar niet mee lachen.

Lunn postte de foto op Facebook en daardoor ging hij al snel de wereld rond. Hij kwam ook de lokale gemeenschap onder ogen en daarop besliste bisschop Cyrillus van Rhodos dat er geen enkel buitenlands huwelijk meer mocht doorgaan in de sprookjesachtige abdij van Sint Paulus.

Gevolg is dat honderden bruiden van over de hele wereld in tranen belden naar Giorgos Eleftheriou, het hoofd van de gemeenschap in Lindos. Zij vrezen dat hun droomhuwelijk nu geannuleerd zal worden. "We zijn Grieken en we hechten veel waarde aan onze tradities en de heiligheid van onze religieuze sites", aldus Eleftheriou in The Times. "We kunnen dit walgelijke gedrag niet tolereren. Die twee moesten zich schamen voor de schade die ze hebben aangericht." (lees hieronder verder)

Ook de bewoners van het plaatsje zijn woedend. "Nadat het originele verhaal in de Britse kranten was verschenen, werd het al snel opgepikt door de Griekse media", vertelt iemand aan de Britse krant The Sun. "De lokale gemeenschap is ziedend. Zelfs al deed het koppel maar alsof, dan nog voelde het aan als een ontering van de kerk. De priester en de burgemeester konden niet anders dan beslissen dat er geen buitenlandse huwelijk meer plaats mochten vinden."



Excuses

Bijna alle trouwlustige koppels komen naar Lindos vanuit Groot-Brittannië. "Er wordt zelfs aan gedacht om het koppel te vervolgen", klinkt het nog. "De lokale bevolking wil op zijn minst publieke excuses." (lees hieronder verder)

Het verbod zal nóg een keerzijde hebben op Rhodos, want de economie van Lindos is voor een groot deel gericht op huwelijken. Zaken die daarrond werken, vrezen nu ook voor hun toekomst. "Er komen gemiddeld 30 tot 90 mensen naar een feest. Als je rekent dat er 500 huwelijken plaatsvinden, gaat dat om veel mensen. Iedereen hier is ervan gedaan. Ook de Britse gemeenschap, die schaamt zich diep."



Volgens de autoriteiten op Rhodos zou de burgemeester nu proberen om het verbod niet te tekenen tot eind deze maand, tot de meeste huwelijk achter de rug zijn.