Buitenlanders kunnen geen huis meer kopen in Nieuw-Zeeland ADN

16 augustus 2018

10u29

Bron: Belga 4 In Nieuw-Zeeland is woensdagavond een wet gestemd die het buitenlanders, op een enkele uitzondering na, onmogelijk maakt om huizen te kopen in de eilandstaat. Het verbod was een van de verkiezingsbeloftes van premier Jacinda Ardern. Het moet de stijging van de vastgoedprijzen inperken.

"Dit is een heel belangrijke stap die de vastberadenheid van deze regering toont om ervoor te zorgen dat meer Nieuw-Zeelanders hun droom van een eigen huis kunnen realiseren", reageerde minister van Economische Ontwikkeling David Parker. Volgens hem moet de hervorming ervoor zorgen dat "de huizenmarkt wordt vastgelegd in Nieuw-Zeeland en niet door de internationale markten".

In een rapport van de regering stond enkele maanden geleden dat de woningprijzen in Nieuw-Zeeland met 30 procent zijn gestegen in vijf jaar. Die groei is dubbel zo groot als de toename van de lonen. Daardoor daalde het aantal eigenaars tot het laagste niveau in 60 jaar.



De regering wees buitenlandse investeerders met de vinger. Vooral Chinese investeerders zouden verantwoordelijk zijn voor de prijs. "We zijn vastbesloten om het voor Kiwi's (Nieuw-Zeelanders, red.) makkelijker te maken om hun eerste woning te kopen", verklaarde eerste minister Ardern eind vorig jaar. "Daarom zullen we buitenlandse speculeerders die huizen kopen en de prijzen opdrijven, een halt toeroepen."

Door de nieuwe wet zullen buitenlandse investeerders niet langer woningen kunnen kopen in Nieuw-Zeeland. Er zijn uitzonderingen voor Australiërs en Singaporezen, omdat Nieuw-Zeeland er vrijhandelsakkoorden mee heeft.