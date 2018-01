Buikgriep houdt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker weg uit Davos hr

24 januari 2018

14u20

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zijn trip naar het World Economic Forum in Davos afgezegd wegens buikgriep. Dat heeft zijn woordvoerder meegedeeld. De Luxemburger bleef woensdagochtend ook afwezig van de wekelijkse vergadering van de eurocommissarissen.

Juncker had donderdag een toespraak moeten houden in het Zwitserse skioord. Enkele uren later zal de Britse premier Theresa May het woord nemen. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron laten deze week in Zwitserland hun licht schijnen over de Europese agenda.

Uitbrander

Het was de eerste keer sinds zijn aantreden als Commissievoorzitter in 2014 dat Juncker een trip naar Davos had gepland. Volgens ingewijden is hij geen groot liefhebber van het jaarlijkse onderonsje van politieke leiders, ondernemers en organisaties. Vorig jaar gaf Juncker zijn eurocommissarissen nog een uitbrander omdat de aanwezige delegatie wel erg groot was. Toen waren er twaalf eurocommissarissen naar Davos afgereisd, dit jaar zeven.