Brute pech voor Anuna De Wever nu klimaatconferentie in Chili niet doorgaat: “Stemming aan boord is heel erg triestig” TT FT

30 oktober 2019

16u27

Brute pech voor Anuna De Wever en Youth For Climate. De internationale klimaattop van de VN in Chili, waar De Wever al sinds begin deze maand naartoe aan het zeilen is, gaat niet door. Omwille van het onuitgegeven sociaal protest, verzaakt het Zuid-Amerikaanse land aan de organisatie van de COP25-top begin december. Anuna is teleurgesteld, zegt ze aan Het Laatste Nieuws.

"Het is een moeilijke beslissing en ze nemen bezorgt ons veel leed", zei president Sebastian Piñera vanuit het presidentieel paleis. De COP25 was van 2 tot 13 december voorzien. Landelijk protest heeft in Chili al aan minstens twintig mensen het leven gekost en tot zware vernielingen en plunderingen geleid. 7.000 mensen zijn gearresteerd na de protesten die begonnen met de verhoging van de prijs van metrotickets in hoofdstad Santiago. Het openbaar vervoer daar heeft al voor bijna 400 miljoen dollar aan schade geleden door de vernielingen.

De afzegging betekent dat het "Sail to the Cop"-initiatief van onder meer Youth For Climate Belgium in het water valt. Vanuit Amsterdam was op woensdag 2 oktober een dertigtal jonge klimaatactivisten met de zeilboot Regina Maris vertrokken naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie wilden bijwonen. Onder de opvarenden zijn ook Adélaïde Charlier (18) en Anuna De Wever (18).

Tegenslagen

De reis kende eerder al tegenslag: na vijf dagen moest het aanleggen in Frankrijk door een probleem met de waterzuivering. Na bijna vier weken varen maakte het schip begin deze week dan een laatste stop in Kaapverdië voor de kust van Afrika vooraleer het de Atlantische Oceaan zou oversteken. Over twee weken moest het schip aankomen.

“De stemming aan boord is triestig”, zegt Anuna. “Alle 36 mensen hier zijn gechoqueerd. We wachten op verdere informatie om te zien of we de COP ergens anders kunnen bijwonen, en we gaan sowieso verder. We hebben nog een groot project in de Amazone dat we zeker moeten verderzetten. Het is natuurlijk erg jammer, maar we betuigen onze steun voor de Chileense bevolking en hun sociale strijd.”

De VN-topman voor Klimaatverandering Patricia Espinosa zegt alternatieve locaties te onderzoeken, maar kan daar voorlopig geen geen duidelijkheid over scheppen.

Ook ontmoeting Trump en Xi Jingping afgelast

Ook de APEC-top van het Forum van de Economische Samenwerking Azië-Pacific op 16 en 17 november is geannuleerd. Op de top zouden de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jingping elkaar ontmoeten en beide landen zouden er een gedeeltelijk handelsakkoord gaan tekenen. Voor het Witte Huis kwam de afzegging als een complete verrassing. “We gaan het allemaal uitzoeken”, klinkt het. De financiële markten hadden de laatste tijd enthousiast gereageerd op het vooruitzicht van een akkoord.

President Piñera verontschuldigde zich bij de wereldleiders en organisatoren van beide toppen voor “de problemen en ongemakken die deze beslissing met zich meebrengt. Maar als president van alle Chilenen moet ik de belangen en problemen van de Chilenen voorop stelen, net als hun noden, wensen en hoop.”

Het Witte Huis zegt wel dat de schrapping van de ontmoeting geen gevolgen heeft voor het tijdspad van een handelsakkoord tussen beide landen. Het afronden van de eerste fase van de “historische” handelsdeal gaat door volgens plan, zei een woordvoerder van het Witte Huis.

De deal zou onder andere bestaan uit nieuwe afspraken over intellectueel eigendom en de inkoop van Amerikaanse landbouwgoederen door China. Conflicten over die onderwerpen mondden uit in een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de twee landen elkaar bestookten met fikse importheffingen.