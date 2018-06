Brutale verkrachting van zevenjarig meisje leidt tot dagenlang protest in India: twee verdachten gearresteerd IVI

29 juni 2018

23u27

Bron: BBC 2 Twee mannen zijn gearresteerd na de brutale verkrachting van een zevenjarig meisje in India. Honderden mensen zijn deze week op straat gekomen om gerechtigheid te eisen voor het meisje.

Het meisje werd dinsdag ontvoerd net buiten de school. Het kind werd pas woensdagochtend gevonden, hevig bloedend en bewusteloos. Ze was verkracht en neergestoken. Het meisje ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de dokters zal het nog een lange tijd duren vooraleer ze is hersteld.

De zoveelste verkrachtingszaak in India - dat het gevaarlijkste land is voor vrouwen ter wereld - heeft tot woede geleid bij de bevolking. Mensen eisen de doodstraf voor de daders.

Na dagen van protest heeft de politie schot in de zaak gebracht door twee mannen te arresteren na het bekijken van bewakingsbeelden. Op de camerabeelden is te zien hoe een van de verdachten met het meisje weg stapt van de school nadat hij haar snoepjes had aangeboden.