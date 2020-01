Brutale dieven laden voor drie miljoen euro aan elektronica in vrachtwagens uit loods Schiphol Maarten van Ast

08 januari 2020

10u21

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie heeft beelden vrijgegeven van een nogal opmerkelijke en brutale inbraak bij een distributiecentrum op Schiphol. Dieven maakten daarbij met behulp van twee vrachtwagens voor zo'n drie miljoen euro aan elektronica buit. Allebei hadden de trucks gestolen kentekenplaten, uit respectievelijk Duitsland en België.

De beelden van de inbraak, in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni vorig jaar, werden getoond in het Nederlandse televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’. Te zien is hoe midden in de nacht - rond 03.30 uur - twee vrachtwagens bij het distributiecentrum aan de Rangoonweg op Schiphol aankomen: een licht gekleurde DAF-truck en een witte Renault-trekker met oplegger. Allebei hadden ze gestolen kentekenplaten uit respectievelijk Duitsland en België.

Rustig

Een van de daders, een getinte man met fors postuur en baardje, wandelt mét veiligheidshesje én iets wat lijkt op een vrachtbrief de loods van het bedrijf binnen, en verzamelt met behulp van een elektrische palletwagen allerlei dozen met dure elektronica. Op de camerabeelden van binnenin de loods is duidelijk te zien hoe de man gestructureerd en kalm zijn buit bij elkaar verzamelt. In totaal werden veertig pallets met voornamelijk elektronica meegenomen. Daar namen de dieven flink de tijd voor, maar liefst 1.5 uur. De mannen wisten zo goed hoe ze het terrein op en af konden komen, dat de Marechaussee vermoedt dat ze informatie van binnenuit hadden.

Buit

De daders hebben voor maar liefst drie miljoen euro aan buit meegenomen, bestaande uit Motarola-telefoons, maar ook peperdure drones en actioncams van DJI. Ook werden er dozen met onderdelen van tuinverlichting meegenomen, mogelijk per ongeluk. 97 van die dozen werden begin september teruggevonden in een loods in Beverwijk. De eigenaar van de loods is opgepakt.

De Renault-truck met oplegger is op 17 april 2019 door twee mannen aangeschaft bij een bedrijf in het Gelderse Vuren. Eén van die mannen is inmiddels aangehouden, meldt de politie. De andere man is nog spoorloos. Hij is blank, heeft een kaal hoofd en werd ‘Appie’ genoemd. Hij sprak met een Amsterdams accent. De politie verzoekt iedereen die meer weet van de diefstal zich te melden.