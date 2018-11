Brusselse kleuter Yasmine (4) terug in ons land Jolien Lelièvre Robin Ramaekers Gunter Van Stappen

27 november 2018

15u25

Bron: VTM Nieuws, Belga 15 De Brusselse kleuter Yasmine (4) is om 17.15 uur op de luchthaven van Zaventem geland, nadat ze eerder in Turkije herenigd was met haar moeder. Het meisje zat anderhalf jaar in een jihadistenkamp, gelieerd aan al-Qaida. Haar vader was daarbij aangesloten, maar sneuvelde. Een lokale islamitische rechtbank heeft nu bevolen dat het meisje moet terugkeren naar haar moeder, maar ook dat ze moet opgevoed worden in een islamitisch land. Of de moeder dat zal respecteren, valt nog af te wachten. Het Brusselse parket laat weten dat het geen enkele intentie heeft om moeder en kind te scheiden.

“In het kader van de terugkeer van het meisje werden op de luchthaven de nodige maatregelen genomen opdat er geen beelden van haar kunnen gemaakt worden”, meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Deze maatregelen passen volledig in de wettelijke verplichting die voorzien is in artikel 433bis Strafwetboek om de minderjarigen te beschermen. Bovendien is het ook de uitdrukkelijke wens van de moeder dat de intimiteit van de familie gerespecteerd wordt.”

Grens

Gisteren bracht een geblindeerd busje Yasmine en haar moeder bij Idlib de Syrisch-Turkse grens over. Het verhaal van de Belgische kleuter werd met de nodige strijdmuziek opgepikt in de Turkse en Syrische online media. In een door de jihadisten van Tahrir al Sham georganiseerde persconferentie in Syrië werd Yasmine officieel overgedragen.



Na anderhalf jaar gevangenschap bij de jihadistische organisatie waar haar gesneuvelde vader zich bij aansloot, loopt het in België opgegroeide meisje eindelijk aan de hand van haar moeder een nieuw leven tegemoet.

Psychologische begeleiding

Volgens onze bronnen zou het meisje in goede gezondheid verkeren, maar vooral nood hebben aan psychologische begeleiding. De kleuter zou op anderhalf jaar tijd volledig vervreemd zijn van haar Belgische familie.

Het Belgische Ministerie van Buitenlandse zaken staat moeder en kind bij in Turkije, maar zegt niet betrokken te zijn geweest bij de overdracht van het kind. Het Brusselse parket geeft later vandaag een persconferentie. In het kader van de terugkeer van het meisje werden op de luchthaven de nodige maatregelen genomen opdat er geen beelden van haar kunnen gemaakt worden”, meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch nog. “Deze maatregelen passen volledig in de wettelijke verplichting die voorzien is in artikel 433bis Strafwetboek om de minderjarigen te beschermen. Bovendien is het ook de uitdrukkelijke wens van de moeder dat de intimiteit van de familie gerespecteerd wordt.”