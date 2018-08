Brusselse kleuter in de klauwen van Syrische terreurgroep: "Waterkansje dat ze naar huis kan" Guy Van Vlierden

13 augustus 2018

00u00 104 Er bestaat een kleine kans dat de Brusselse kleuter Yasmine (4), die door haar vader werd meegenomen naar Syrië, met haar moeder herenigd kan worden. In een exclusief gesprek met Het Laatste Nieuws sluit de leider van de jihadisten bij wie het meisje verblijft een terugkeer niet uit.

Yasmine is al sinds vorig jaar in handen van de aan Al Qaida gelinkte militie Firqatul Ghuraba, die haar basiskamp heeft in de Syrische provincie Idlib, vlak bij de Turkse grens. Haar vader, die gescheiden van haar moeder leefde, nam haar mee naar Syrië maar is intussen overleden. Het meisje is te zien in een video van het Suikerfeest die de groep een tweetal weken geleden verspreidde, en ziet er gezond uit.

Het Laatste Nieuws kon via de berichtendienst Telegram spreken met Omar 'Omsen' Diaby, de uit Senegal afkomstige leider van Firqatul Ghuraba. Op de vraag of Yasmine na de dood van haar vader niet bij haar moeder thuishoort, antwoordde hij dat hij daar niet zelf over beslist. "Haar lot ligt in handen van een islamitische rechtbank", aldus Diaby.

Het feit dat de islam de relatie tussen moeder en kind hoog in het vaandel draagt, en dat Diaby zich dus niet uitdrukkelijk verzet tegen Yasmines terugkeer naar België, biedt een sprankeltje hoop. Al verduidelijkte de man niet hoe onafhankelijk de rechtbank is waarover hij spreekt of hoe de procedure verloopt.

Arrestatie

Uitgerekend gisteravond begonnen geruchten de ronde te doen dat Omar Diaby opgepakt zou zijn door Hayat Tahrir As-Sham, de vroegere Al-Qaida-tak in Syrië. Die controleert de regio rondom Harim. Het valt wel vaker voor dat deze tak in conflict geraakt met andere jihadistische groepen.

De arrestatie van Diaby zou te maken hebben met klachten van Franse Syriëstrijders, mogelijk over verkrachting. Of Yasmines lot daardoor beïnvloed zal worden, valt moeilijk te zeggen. Bij Firqatul Ghuraba kon of wou niemand die gecontacteerd werd door Het Laatste Nieuws reageren op de geruchten.

Volgens de recentste cijfers verblijven nog zeker 162 Belgische kinderen in het Syrisch-Iraakse oorlogsgebied.