Brusselaar met 26 kilo cocaïne verstopt in auto geklist in Amsterdam ADN

12 juni 2018

15u44

Bron: Belga 1 Bij een reguliere controle in het havengebied van Amsterdam heeft de douane 26 kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte van een auto. De bestuurder, een 27-jarige man uit Brussel, is opgepakt, meldt de FIOD, de recherche van de Nederlandse fiscus.

De cocaïne was verpakt in pakketten van 1 kilo, de verborgen ruimte was gemaakt in de kofferbak van de personenauto. De FIOD weet niet uit welk land de cocaïne afkomstig was. De vondst dateert van 3 juni.