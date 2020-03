Brussel weigert Turkse chantage met migranten ttr lh

04 maart 2020

11u20

Bron: belga 16 De Europese Unie “verwerpt duidelijk het gebruik door Turkije van migratiedruk voor politieke doeleinden”. Dat zeggen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in een gemeenschappelijke verklaring, na een spoedvergadering over de onrust aan de Grieks-Turkse grens. Ze dringen er bij Turkije op aan de bepalingen van de Turkijedeal van 2016 “totaal uit te voeren”. Vanmorgen kwam het opnieuw tot onrust aan de Grieks-Turkse grens in het noordoosten, en vervolgens regende het beschuldigingen en ontkenningen over en weer tussen Turkije en Europa.

Ankara probeerde de afgelopen dagen de steun van de Europese Unie te krijgen in zijn conflict met Syrië en Rusland. Het land probeerde dat door vluchtelingen over te brengen naar de grens met Griekenland, met de boodschap dat Europa zijn grenzen zou openen. Dat gebeurde echter niet: de Grieken houden, op vraag van Brussel, de grens met Turkije potdicht. De vluchtelingen zouden blijven komen als Europa de Turkse acties niet steunde.

In de vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken stelde de Europese commissie een zespuntplan voor dat Griekenland moet helpen bij de “uitzonderlijke situatie”. “We moeten ondubbelzinnig tonen dat de hele Europese Unie steun geeft aan landen die geconfronteerd worden met externe druk”, zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de commissie.



Eerder op de dag hadden de Turken al ontkend dat ze Europa proberen te chanteren - verschillende Europese leiders hadden uitspraken in die zin gedaan. “We hebben de vluchtelingen nooit beschouwd als een middel voor politieke chantage”, aldus een woordvoerder van de Turkse president.

Schoten?

Migranten die proberen de grens over te steken zeggen dat de Griekse politie het vuur heeft geopend en twee van hen heeft gedood plus vier verwond. Ook volgens de Turkse autoriteiten hebben de Grieken met scherp geschoten. Eén migrant overleed aan verwondingen die hij daarbij heeft opgelopen, terwijl nog vijf anderen gewond geraakten.

Athene heeft dan weer “categorisch ontkend” met scherp te hebben geschoten en beschuldigt Ankara ervan daaromtrent “nepnieuws” te verspreiden. Ook heeft de Griekse regeringswoordvoerder Stelios Patsas gezegd dat het Turkse leger bij de schermutselingen traangasgranaten naar de Grieken heeft afgevuurd. “Bij de migranten aan de grenzen gaat het om een georganiseerde en afgesproken actie”, zei hij.

Griekse media toonden beelden die dit moeten aantonen, maar die zijn officieel nog niet geverifieerd.

Erdogan eist Europese steun voor oplossing in Syrië

“Indien de Europese landen het probleem willen oplossen, dan moeten ze hun steun geven voor de politieke en humanitaire oplossingen die Turkije nastreeft in Syrië”, zei Erdogan in Ankara. De president hoopt dat de Europeanen door de recente ontwikkelingen “de waarheid” onder ogen willen zien. Hoe Europa Turkije zou moeten steunen, zei Erdogan niet.

“Onze grens ligt in Griekenland”

In Brussel zijn vandaag de Europese ministers van Migratie bijeen gekomen om hun steun voor Griekenland uit te spreken en extra middelen voor grensbewaking te voorzien. Verder heeft Vlaams minister-president Jan Jambon de ambassadeur van Turkije uitgenodigd voor een gesprek. Jambon vraagt ook dat de federale migratie- en politiediensten helpen bij de problemen aan de Grieks-Turkse grens.

“Onze grens ligt in Griekenland. Wij horen tot de Europese Unie en de grens van de EU ligt in Griekenland. We moeten dus ook daar onze verantwoordelijkheid nemen.

Vlaams Belang: “Turkse chantage”

Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens spreekt van “Turkse chantage” die opnieuw veel “niet-Europese migranten naar Europa zal leiden”. Hij vroeg aan minister-president Jambon om de Turkse ambassadeur over de kwestie “op het matje te roepen”. Die uitnodiging zou al vertrokken zijn, dixit Jambon.

Je steunt een regime dat zijn eigen mensen bombardeert. En dan komt u hier klagen dat die mensen naar hier vluchten. Ik vind dat hypocriet Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Conner Rousseau over houding Vlaams Belang

Sp.a-voorzitter en fractieleider in het Vlaams Parlement Conner Rousseau vindt de houding van Vlaams Belang hypocriet. “Je gaat eerst op de koffie of op de thee bij een Syrische dictator. Je steunt een regime dat zijn eigen mensen bombardeert, zijn eigen mensen kapot maakt waardoor ze naar hier moeten vluchten. En dan komt u hier met een uitgestreken gezicht klagen dat die mensen naar hier vluchten. Stuur meneer De Winter naar Syrië en zeg dat ze stoppen met de oorlog daar”, klonk het in het Vlaams Parlement.

Ook partijvoorzitter Tom Van Grieken herinnert er nog aan dat Turkije in ruil voor miljarden euro’s “afkoopgeld” de EU-grenzen zou beveiligen tegen illegale migratie. “Ons geld heeft Turkije wel aanvaard, maar nu gebruikt Erdogan het tegen ons om zijn agressief beleid in Syrië te ondersteunen. Het is tijd om Turkije haar hefbomen die het heeft over ons af te pakken en zelf onze grenzen te beveiligen. Erdogan moet ook gestraft worden voor deze verraderlijke misdaden”, vindt Van Grieken.

